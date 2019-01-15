هدف و انگیزه، مهمترین نکته در همه فعالیت های قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدی ری شهری در دوازدهمین آیین تجلیل از حافظان قرآن کریم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، گفت: برگزاری این جلسه نورانی و ارزشمند برای تجلیل از حافظان عزیز و گرانقدر قرآن در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بسیار حائز اهمیت است و از جمله دستاوردهای ارزنده انقلاب اسلامی نیز، نشر و ترویج فرهنگ حفظ و تلاوت قرآن کریم در میان جامعه است.

آیت الله محمدی ری شهری در این دیدار ضمن تشکر از زحمات خادم القرآن عباس سلیمی و همه دست اندرکاران و اساتید مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقدس گفت: می بایست تلاش ها و برنامه ریزی ها در جهت ترویج سبک زندگی قرآنی و اهداف متعالی الهی از حفظ، تلاوت و قرائت قرآن کریم باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و به نظر می رسد در ادامه توفیقات خوبی که نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهت ترویج و نشر فرهنگ حفظ و قرائت قرآن کریم داشته است، سمت و سوی فعالیت ها و تمرکز بیشتر برنامه های قرآنی در جهت اهداف متعالی از ارتباط و گرایش به قرآن کریم باشد.

نویسنده دانشنامه قرآن و حدیث در این مراسم بیان کرد: از مهمترین نکاتی که حافظان و قاریان و تالیان قرآن و البته همه مبلغان دینی و مسئولان حوزه های فرهنگی و قرآنی باید مورد توجه قرار دهند، مساله مراقبت از هدف و انگیزه از ارتباط و گرایش ایشان به قرآن کریم است.

آیت الله محمدی ری شهری گفت: در میان جمع بندی روایات صادر شده در خصوص مسئله حفظ و قرائت و تلاوت قرآن ، هدف و انگیزه انسان از گرایش به قرآن در دو گونه دنیا طلبی و دیگری انگیزه الهی تعبیر شده است که هر یک از این دو هدف نیز دارای مراتب و شاخه های فراوانی است.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بیان کرد: به عنوان مثال در ساده ترین مرحله از دنیا طلبی، ممکن است هدف انسان از تلاوت و حفظ و حتی تبلیغ دین، امرار معاش و ارتزاق باشد و در جهات دیگر نیز ممکن است، اهداف دیگری همچون دیده شدن، تفاخر، شهرت یا نزدیک شدن به زورمندان و صاحبان مناصب باشد که در خصوص این گروه در روایت آمده است که قرآن از ترقوه وگلوی ایشان پائین تر نرفته و هیچ اثری از کلام الهی در قلب ایشان یافت نمی شود.

آیت الله محمدی ری شهری گفت: وقتی انسان کاری را برای خدا انجام می دهد، البته همه برکات را در پی خواهد داشت و لکن تلاش می کند تا شیطان مانع از این شود که انسان برای خدا کاری را انجام دهد و با ضایع کردن نیت، اثر آن عمل را نیز ضایع می کند.

نویسنده کتاب دانشنامه قرآن و حدیث گفت: در بدترین سطوح دنیا طلبی از گرایش و ارتباط با قرآن این تعبیر آمده است که افرادی هستند که حروف قرآن را تلاوت می کنند ولی حدود آن را ضایع می کنند که تلاوت قرآن برای این افراد هیچ نتیجه ای در بر نخواهد داشت و دچار عقوبت نیز خواهند گردید.

نویسنده کتاب زمزم عرفان نیز در بیان خاطره ای از آیت الله بهجت (ره)، گفت: حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه در خصوص افرادی که قرآن را می خوانند و حدود آن را ضایع می کنند به عنوان نمونه از انسان سفاک و خون آشامی مثل تیمور لنگ مثال می زد که تسلط بر حفظ قرآن داشت و حتی قادر بود قرآن را از انتها به ابتدا بخواند و ادعای تسلط بر احکام نیز داشت، ولی مانند این تکفیری ها و داعشی ها، خون ریز و خون آشام بود و نوامیس مردم را برای لشگریانش مباح می شمرد.

آیت الله محمدی ری شهری گفت: در مقابل اینگونه افراد کسانی هستند که قرآن را تلاوت می کنند و صرفا توجه شان به خداست و اینان شب و روزشان با قرآن است و قرآن نیز در لحظات شب و روزشان حضور دارد و در نتیجه سبک زندگی قرآنی در سراسر زندگی این افراد فراگیر می شود و به تعبیر روایات، به محکمات قرآن عمل می کنند و به متشابهاتش نیز ایمان دارند و با قرآن، بیماری درونی خود را درمان می کنند.

نویسنده کتاب دانشنامه قرآن و حدیث گفت: خداوند قرآن را درون این گونه از افراد، جاری می کند و قلب شان محراب قرآن می شود و اینان نیز اهل مناجات و اهل خلوت و انس با خدا هستند، البته این ها تعدادشان کم است و خدای متعال به برکت ایشان باران می فرستد و سبب پیروزی بر دشمنان می شوند و از تاریکی های فتنه ها و آزمون های الهی نجات می یابند و در بالاترین مراتب عمل به قرآن، بالاترین مراتب بهشت نصیب آن ها می گردد.

در دوازدهمین آیین تجلیل از حافظان قرآن کریم از ۲۰ حافظ نمونه قرآن کریم قدردانی شد که از این تعداد ۱۳ نفر بانوان و ۷ نفر برادران توفیق حفظ این کتاب آسمانی را داشتند که نوجوان ۱۱ ساله به‌ عنوان کم سن و سال‌ترین و حافظی ۵۰ ساله بالاترین سن را در میان حافظان داشت.