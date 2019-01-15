به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته نماینده پیش از ظهر سه شنبه در شورای اداری و برنامه ریزی شهرستان فامنین که با حضور همراه با امام جمعه، فرماندارفامنین، شهردار، اعضای شورای شهر فامنین و مدیران شهرستان فامنین برگزار شد، اظهار کرد: دولت باید مشکل معیشیت و نیازهای اولیه مردم را مرتفع کند و قیمت ها تثبیت پیدا کند.

وی به برنامه های در دست اجرای در همدان اشاره کرد و افزود: برای برقی شدن راه آهن تهران - همدان - سنندج ۱۵۰ میلیارد تومان و برای تکمیل و ساخت ایستگاه راه آهن همدان ۴۵ میلیارد تومان اعتبار به تصویب رسیده است.

امیر خجسته با بیان اینکه آزادراه همدان - ملایر به آزادراه تهران متصل خواهد شد، بیان داشت: طی سال جاری ۱۰ میلیاردتومان و در سال ۹۸ اعتبار ۶.۵ میلیارد تومانی برای راه دسترسی مرادبلاغی به قهاوند تخصیص یافت.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت:به منظور تحرک فرآیند تولید در منطقه فامنین طرح خط انتقال لوله اتیلن در راستای احداث واحد های پتروشیمی شهرستان فامنین و شهرستان همدان با ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۸ از ردیف بودجه های ملی به تصویب رسید.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به منظور تامین آب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد ۳ میلیون متر مکعب پساب آب همدان در راستای تولید و اشتغال به منطقه اقتصادی جهان آباد انتقال خواهد یافت.

وی عنوان کرد: برای خانوارهای نیازمند جویای شغل این شهرستان نیز از طریق طرح‌های اشتغالزایی موجود ضمن هماهنگی با ادارت و از طریق دفتر ارتباط مردمی حمایت انجام خواهد شد.