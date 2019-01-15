مسئول دبیرخانه طرح «همکلاسی آسمانی» در گیلان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «امیر شعبانپور» طی حکمی از سوی یاسرتقوی مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان بهعنوان مسئول دبیرخانه استانی طرح «همکلاسی آسمانی» سرگذشت پژوهی شهدای دانش آموز منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است:
انجمن های اسلامی دانش آموزان مراکز تجمع کسانی است خود را مخاطب ندای وحیانی قرآن یافته و حضور در تشکیلاتی مبتنی بر تقوای فردی و جمعی را به عنوان راه دستیابی به رستگاری برگزیدهاند. راهی متبرک به قدوم هزاران شهید دانشآموزی که با اشاره ولی و راهبر خود، رفتند تا رسیدند.
اکنون که پرچمداران انجمنهای اسلامی، مدال افسری جنگ نرم را از حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) دریافت کرده اند، بایستی با تأسی از شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برای پیشبرد اهداف گرانمایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدم بردارند و برای ترویج فرهنگ ناب امام روح الله (قدس اله نفس زکیه)، با روحیه استکبارستیزی حرکت نمایند.
سرگذشت پژوهی شهدای دانشآموز، تبلوری از همت دانشآموزان برای انس و الفت با خاطرات، وصیتنامه و یادگار شهدای دانشآموز در فضای مدرسه میباشد. لذا در راستای تقویت و تحکیم این جوشش مقدس انقلابی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «مسئول دبیرخانه استانی طرح سرگذشت پژوهی شهدای دانش آموز؛ همکلاسی آسمانی»، منصوب می نمایم.
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