ظرفیت نگهداری معتادین متجاهر استان تهران جوابگوی نیاز منطقه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر مورد ورامین طی سخنانی گفت: موضوع مواد مخدر از حساسیت بالایی برخوردار است و مقابله با آن توجه ویژه همه مسئولین را می طلبد.

فرماندار ورامین افزود: یکی از مشکلات شهرستان ورامین ، عدم ساماندهی معتادین متجاهر است که این مهم با وجود برگزاری جلسات مشترک با مسئولان استان تهران تا کنون محقق نشده و با توجه به سرمای هوا به ویژه در ساعات پایانی روز ، لزوم این امر بیش از گذشته احساس می شود.

وی تصریح کرد: ظرفیت در نظر گرفته شده برای معتادین متجاهر استان تهران بسیار اندک است که جوابگوی نیاز منطقه نیست.

فرماندار ورامین افزود : یکی از اقداماتی که به منظور ساماندهی معتادین متجاهر در شهرستان صورت گرفت ، احداث گرمخانه توسط شهرداری ورامین است که در این مرکز ، جای خواب گرم و یک وعده غذای گرم به افراد کارتن خواب و معتاد ارائه می شود.

وی تأکید کرد: اگر امروز برای این افراد که برخی از آنان از بیماریهای رفتاری پرخطری نیز رنج میبرند چاره اندیشی نکنیم ، در آینده با معضل بزرگی مواجه می شویم.

کاغذلو اظهار داشت : برای دست یابی به نتیجه مطلوب در مقابله با آسیب های اجتماعی ، باید مردم را وارد صحنه کرد و با اقدامات فرهنگی ، پیش از ابتلای افراد ، از بروز آن جلوگیری کرد.

وی تأکید کرد: مبارزه با پدیده اعتیاد و مواد مخدر با تشکیل جلسات به نتیجه مطلوب نمی رسد بلکه باید با ریشه یابی عمیق ، عوامل و علل آن شناسایی و به صورت اصولی با آن مقابله کرد.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در مقابله با پدیده اعتیاد گفت : مدرسه نقش مهمی در آگاه سازی و اطلاع رسانی گروه هدف حساس دانش آموزی بر عهده دارد و باید از ظرفیت کارشناسان زبده به منظور اطلاع رسانی صحیح به خانواده ها و دانش آموزان در خصوص خطرات سوء مصرف مواد مخدر استفاده کرد.

کاغذلو با اشاره به این که مراکز درمان اعتیاد نقش موثری در کاهش ابتلای افراد به مواد مخدر دارد اظهار داشت : فرد مداوا شده ای که مصرف مواد مخدر را ترک کرده نباید به حال خود رها شود بلکه باید با همکاری مراکز فنی و حرفه ای ، زمینه اشتغال آن ها را فراهم و آنان را به جامعه باز گرداند.