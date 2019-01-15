دیدار ماکرون با۶۰۰شهردار و مقام محلی برای پایان قائله جلیقه زردها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه امروز سه شنبه عازم منطقه ای کوچک در «نورماندی» شده تا با ۶۰۰ نفر از شهرداران و مقامات محلی فرانسه در مورد تحولات و اعتراضات این کشور گفتگو کند.

بر اساس این گزارش، اعتراضات چند هفته‌ای جلیقه زردها در فرانسه که وارد نهمین هفته خود شده سرانجام رئیس جمهوری این کشور را وادار به پاسخگویی کرده و امانوئل ماکرون در مطلبی که با عنوان «نامه به مردم فرانسه» منتشر کرد، آنها را به «گفتگوی شهروندی» فراخوانده است.

این گفتگو شامل ۳۵ موضوع از مسئله مالیات تا دموکراسی و حفاظت از محیط زیست و نیز تقویت مهاجرت‌پذیری می‌شود.

رئیس جمهوری فرانسه قصد دارد با این کار خشم را به راه‌ حل تبدیل کند. او نوشته راه‌ حل‌های شهروندان می‌تواند منجر به تهیه یک قرارداد جدید برای کشور شود و می‌تواند اقدامات دولت و پارلمان فرانسه و نیز نیروهای اپوزیسیون در اروپا و در سطح بین‌المللی را ساختارمند کند.

امانوئل ماکرون در نامه خود به ملت فرانسه نوشته است که ایده‌های تازه و نو را با آغوش باز می‌پذیرد. او تاکید کرده که هیچ تابویی برای طرح موضوع ندارد اما خط قرمزهایی وجود دارد، از جمله اینکه حق پناهندگی نمی‌تواند زیر سوال برود.

همچنین لغو بخش‌هایی از مالیات بر درآمد نیز قابل برگشت نیست. این اصلاحات همان چیزی است که لقب «رئیس جمهور ثروتمندان» را از سوی معترضان برای ماکرون به ارمغان آورده است.

برخی از پرسش‌هایی که ماکرون در نامه خود طرح کرده است از این قرارند:

- چه مالیات‌هایی را می‌توانیم کاهش دهیم؟

- آیا تعداد سطوح و طبقات اداری در فرانسه زیاد هستند؟

- آیا بایستی طرح پرسش با مردم یا همه پرسی را بیشتر انجام دهیم؟

رئیس جمهور فرانسه در ادامه نامه خود نوشته که یک ماه پس از انجام گفتگوی شهروندی، در اواسط ماه مارس گزارشی از نتیجه این گفتگو را به مردم ارائه خواهد داد.

ماکرون همچنین خبر از انجام سفری سراسری به تمام فرانسه داده که در آن با تعداد زیادی از سیاستمداران محلی دیدار و گفتگو خواهد کرد.