به گزارش خبرگزاری مهر، نقد و بررسی رمان مستوری امروز ۲۵ دی‌ماه با حضور صادق کرمیار نویسنده کتاب و محمد گودرزی منتقد در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در ابتدای جلسه نقد و بررسی این کتاب صادق کرمیار گفت: مستوری را در سال ۷۸ نوشتم و این کتاب درباره زندگی شهید زین‌الدین است و تحقیقات‌ام را در همان زمان آغاز کردم و البته اطلاعاتی را نیز داشتم و بعد از تحقیقات نگارش را شروع کردم.

او ادامه داد: بخشی از کتاب مربوط به نوع مدیریت اقتصادی در زمان حال است البته آن زمان نیز مسائلی داشتیم که فکر نمی‌کردم به این بحران برسد.

کرمیار با اشاره به اینکه نوشتن کتاب را چند سالی کنار گذاشتم و در سال ۹۴-۹۵ آن را بازنویسی کردم، گفت: رمان وقتی نوشته می‌شود به تعداد نویسندگان آن منتشر می‌شود و برخی از شخصیت‌ها فقط برای خانواده نیستند مانند شهید زین‌الدین، ایشان متعلق به همه جامعه است و ما نمی‌توانیم وی را محصور به خانواده کنیم و مسائل دیگر را بیان نکنیم.

نویسنده کتاب مستوری اظهار کرد: در حوزه ادبیات آن موضوعاتی که لازم بود در این کتاب آوردم تا به چارچوب کتاب کمک کند. وظیفه من نبوده است که مسائل را مانند شبکه‌های اجتماعی بازگو کنم.

محمدگودرزی منتقد این کتاب در ادامه جلسه گفت: این کتاب رئالیستی است البته ما نباید انتظار داشته باشیم زندگینامه شخصیت اصلی داستان عینا در کتاب آورده شود.

گودرزی با بیان اینکه کتاب مستوری علاوه بر مطالعات ادبی، ارزش مطالعات فرهنگی نیز دارد، ادامه داد: واقعیت به اضافه تخیل می‌شود رمان، اما نباید از پایگاه واقعی خودش دور شود همچنین نمی‌توان ۱۰۰ درصد منطبق با واقعیت نوشته شود .

او با اشاره به اینکه از لحاظ موضوعی این کتاب سیاسی ـ اجتماعی است و بحث دفاع مقدس و تبعات آن در متن این کتاب بارز است، افزود: شیوه روایت رمان در ۱۴ فصل است و یک راوی مرکزی در این کتاب می‌بینیم.

گودرزی اظهار کرد: راوی گاهی در این کتاب مشاهدات مستقیم خودش را بیان می‌کند و گاهی در مقام دانای کل قرار می گیرد. در این کتاب فقط صحبت‌های سیامک نیست بلکه راوی هم نظر خودش را می‌گوید در واقع راوی علاوه بر شنیده‌های خود، با ذهن خودش مسائل را آب و تاب می‌دهد.

او با بیان اینکه شروع رمان با سخنانی درباره عشق، انتظار، تولد و مرگ است، گفت: در این کتاب بازیگوشی روایی داریم اما منفی نیست. این کتاب همان‌طور که نویسنده می‌گوید قابلیت فیلم شدن نیز دارد از این رو ماجرا برای خواننده تصویرسازی می‌شود.

گودرزی اظهار کرد: راوی در ابتدا زندگی سیامک را می‌بیند اما در ادامه کتاب افراد دیگر نیز هم مرکز قرار می‌گیرند. در این کتاب به ماجرای زندگی پس از جنگ رزمندگان و نگاه امروز شان و اینکه در حال حاضر چگونه فکر می‌کنند پرداخته است.

او با اشاره به اینکه گاهی نثر رمان در ارتباط گرفتن با کتاب لطمه می‌زند، گفت: اما در این کتاب نثر روانی وجود دارد که با زبان ناپیدا مواجه می‌شوید همچنین ضرب‌آهنگی در رمان وجود دارد و نسبتا حرکت رمان را تند می‌کند و در جمله‌ها و کل پلات مشخص است.

گودرزی تصریح کرد: در این کتاب از فلش فوروارد استفاده می‌شود به طوری می‌گوید در آینده این اتفاق خواهد افتاد و کنجکاوی‌هایی را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود خواننده آن را دنبال کند.

او با تاکید بر اینکه کتاب مستوری نثر روان، تعلیق‌های زیاد و قابلیت تصویری بودن دارد، گفت: نویسنده کتاب داستان‌گوی خوبی است اما برخی از نویسندگان نمی‌توانند داستان را به خوبی بازگو کنند.

گودرزی بیان کرد: فصل اول کتاب با شخصیت ها و مسائلی آشنا می‌شویم و تعلیق‌هایی ایجاد می‌شود که برای خواننده جذابیت ایجاد می‌کند و خواننده را معلق می‌کند و این برای خواننده جذابیت ایجاد می‌کند.

او با اشاره به اینکه در بخشی از کتاب رخ‌داد نامتعارفی ایجاد می‌شود که بنده نتوانستم آن را درک کنم، ادامه داد: موضوعی که این داستان را جذاب می‌کند نقد جسورانه نویسنده است. این کتاب کاملا رمان است و ماجرای کتاب با زندگی شهید زین‌الدین در هم تنیده شده است و تلفیق داستان‌های موازی از مهارت‌های نویسنده است.

گودرزی بیان کرد: در رمان نوشتن باید تکنیک چکیده رعایت شود و باید ماجراهایی در چند سطر و کوتاه بیان شود که در این کتاب به خوبی رعایت شده است، همچنین در پایان رمان همه مسائل مشخص می‌شود و داستان‌ها رمزگشایی می‌شوند و خواننده را در برزخ نگه نمی‌دارد.

او با بیان اینکه مهارت نویسنده تفکیک میان شخصیت ساده و جامع داستان است که در این کتاب نویسنده مناسب به کار گرفته است، گفت: در این کتاب شخصیت‌ها براساس نقش‌شان در متن تعریف شده‌اند.

گودرزی با اشاره به اینکه این رمان خواندنی و گیرا است، بیان کرد: رمان با ظرافت به شخصیت‌ها می‌پردازد و قرار نبوده این کتاب مانند مقالات سیاسی نوشته شود.