مسعود میری، پژوهشگر ادبیات و فلسفه به خبرگزاری مهر گفت: «این هزار و یک شب لعنتی» در واقع در ادامه دیگر کتاب من در ود مجلد با عنوان «جادوی قصه‌ها در هزار و یک شب» است که سال گذشته از سوی نشر ورا در دسترس مخاطبان قرار گرفت. در این کتاب من تفسیری فلسفی و اساطیری از قصه‌های هزار و یک شب را ارائه کرده‌ام.

وی افزود: در «این هزار و یک شب لعنتی» در اصل از شیوه مرسوم برای معرفی کتاب‌های بزرگ استفاده کردم که نوشتن کتاب درباره کتاب است. «هزار و یک شب» آنقدر اثر سترگ، مهیب و عظیمی است که باید حتما درباره آن کتاب نوشت.

میری ادامه داد: بسیاری از متون خود متن آفرینند. متونی چون «هزار و یک شب» کتاب کتاب‌ها هستند و با داشتن توانایی متن آفرینی به بهترین نحو قادر به معرفی خود هستند. من هم خواستم با این کتاب یک راهنمایی برای مطالعه «هزار و یک شب» ارائه بدهم. خواندن «هزار و یک شب» مثل نوشیدن چای عصرگاهی است که مخاطب آن را در کنار خانواده و دوستان انجام می‌دهد.

این پژوهشگر ادبی همچنین با اشاره به این نکته که نباید از «هزار و یک شب» انتظار گره گشایی، حل مسائل اجتماعی و بازشناسی درستی از نادرستی داشت، گفت: «هزار و یک شب» فقط برای خواندن در لحظه‌ی زندگی و مطالعه در فضای سرخوش است. سعی کردم این مساله را به مخاطبان یادآوری کنم. همچنین تلاش من در توجه دادن پیوند میان خواندن و زندگی بود، چرا که هزار و یک شب این ویژگی را دارد تا ما را در بطن خود ،با خوب و بد زندگی رو در رو کند.

نویسنده کتاب «این هزار و یک شب لعنتی» اضافه کرد: در فصل‌های ابتدایی کتاب ابتدا درباره ساختار قصه‌، ویژگی‌های قصه و چگونگی عبور از قصه را توضیح داده‌ام. همچنین بحث کرده‌ام که با وجود اینکه خیال یک نیروی هراس انگیز است، اما «هزار و یک شب» به ما یاد می‌دهد که می‌توان این نیرو را در پنجه گرفت و با آن به سفری در طول و عرض عمر کرد.

«این هزار و یک شب لعنتی: در باب اینکه چرا؟ و چگونه هزار و یک شب را بخوانیم» نوشته مسعود میری با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۲۸۰ صفحه و بهای ۳۵ هزار تومان از سوی نشر نگاه روانه کتابفروشی‌ها شده است.