کشاورزی مکزیک ۳۰۰ میلیون دلار زیان دید/کمبود شدید مواد غذایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ضررهای بخش کشاورزی در ارتباط با تداوم کمبود سوخت در مکزیک به ۳۰۰ میلیون دلار رسید و درحالی‌که دولت در تلاش است توزیع بنزین را تثبیت کند، احتمالا رشد کل اقتصاد این کشور آسیب خواهد دید.

بوسکو دلاوگا، رییس انجمن ملی کشاورزی مکزیک، به رویترز گفت: شرکت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری مکزیک اعلام کرده‌اند که تا کنون به علت تاخیر در انتقال و خراب شدن محصولات و مواد اولیه که ناشی از کمبود سوخت برای حمل‌ونقل می‌باشد، ۵.۵ میلیارد پزو (۲۹۰ میلیون دلار) ضرر کرده‌اند.

دلا وگا گفت: انواع توت، آواکادو و گوجه فرنگی آسیب‌پذیرند و دارای عمر نسبتا کوتاهی هستند و در صورتی که به زودی تامین و توزیع سوخت به وضع عادی برنگردد، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.

او اضافه کرد: اگر ظرف ۱۰ روز آینده این مشکل حل نشود، ما با کمبود شدید مواد غذایی فاسدشدنی روبرو خواهیم شد.

در همین حین اقتصاد مکزیک هم به علت کند شدن فعالیت‌های اقتصادی ناشی از کمبود سوخت، در ماه ژانویه با رشد منفی مواجه خواهد شد.

ماه گذشته، رییس‌جمهور آندرس مانوئل لوپز، کاهش عرضه سوخت برای خط‌لوله‌های مهمی که سال‌ها مورد بهره‌برداری دزدان سوخت قرار می‌گرفتند را آغاز کرد. این اقدام موجب این شد که صف‌های طولانی از خودروهایی با رانندگانی عصبانی به وجود بیاید که ساعت‌ها منتظر پر کردن مخزن خودروهای خود بودند.