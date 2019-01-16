شهدای بوئینگ ۷۰۷ تلاشگران جبهه خدمت به مردم بودند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاهین تقی خانی سخنگوی ارتش در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهدای سانحه هوایی هواپیمای بویینگ ۷۰۷ نیروی هوایی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران از سال‌های دور تا امروز، بارها و بارها در حوزه مردم‌یاری و کمک و خدمت به مردم، هم در مرزهای ایران اسلامی و هم فراتر از مرزهای کشورمان، تلاش‌ها و جانفشانی‌های بسیار زیادی انجام داده است.

وی افزود: مجموعه نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب و هنگام جنگ تحمیلی تا امروز، همواره یار و مددکار نظام و مردم شریف ایران اسلامی بوده است و شهدای روز دوشنبه هواپیمای بوئینگ ۷۰۷، تلاشگران جبهه خدمت به مردم بودند.