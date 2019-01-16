  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

سخنگوی ارتش:

شهدای بوئینگ ۷۰۷ تلاشگران جبهه خدمت به مردم بودند

شهدای بوئینگ ۷۰۷ تلاشگران جبهه خدمت به مردم بودند

سخنگوی ارتش با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی همواره در خدمت به مردم جانفشانی بسیار انجام داده است، گفت: شهدای روز دوشنبه هواپیمای بوئینگ ۷۰۷، تلاشگران جبهه خدمت به مردم بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاهین تقی خانی سخنگوی ارتش در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهدای سانحه هوایی هواپیمای بویینگ ۷۰۷ نیروی هوایی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران از سال‌های دور تا امروز، بارها و بارها در حوزه مردم‌یاری و کمک و خدمت به مردم، هم در مرزهای ایران اسلامی و هم فراتر از مرزهای کشورمان، تلاش‌ها و جانفشانی‌های بسیار زیادی انجام داده است.

وی افزود: مجموعه نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب و هنگام جنگ تحمیلی تا امروز، همواره یار و مددکار نظام و مردم شریف ایران اسلامی بوده است و شهدای روز دوشنبه هواپیمای بوئینگ ۷۰۷، تلاشگران جبهه خدمت به مردم بودند.

کد مطلب 4514673
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها