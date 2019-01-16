عمده محصولات کشاورزی کرمانشاه استراتژیک است

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان کرمانشاه از قطب های کشاورزی کشور است، اظهار داشت: عمده محصولات تولید شده در این استان استراتژیک و مورد نیاز کشور است که از جمله آن می توان به کشت گندم با ۸۵۰ هزار تن تولید اشاره کرد.

وی افزود: ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن از مجموع گندم تولید شده استان مازاد نیاز است و از طریق شرکت غله و خدمات بازرگانی خریداری و به مصرف کشور می رسد که از این میزان ۲۵۰ هزار تن به مصرف داخلی و بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن به سایر کشورهای دیگر صادرات می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه محصول استراتژیک دیگر استان را نخود با تولید سالانه ۸۰ هزار تن معرفی و بیان کرد: یک سوم نخود کشور در استان ما تولید می شود و ما از نظر تولید و عملکرد در رتبه نخست کشور را داریم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد روغن کشور از خارج تامین می‌شود دولت درصدد کاهش وابستگی است و در این میان کشت کلزا در استان ما توسعه خوبی داشته به گونه ای که ۱۱ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان به سطح زیر کشت کلزا رفته و انتظار می رود بیش از ۳۰ هزار تن کلزا به کارخانه‌جات روغن تحویل شود.

شهبازی با اشاره به کشت ذرت علوفه‌ای و دانه‌ای در استان گفت: ۱۳۰ هزار تن ذرت دانه ای مورد نیاز کشور در استان کرمانشاه تامین می شود.

وی با بیان اینکه چغندرقند نیز از جمله محصولات موردنیاز برای تولید شکر است، افزود: در استان ما سالانه ۸۰۰ هزار تن چغندر قند تولید می‌شود که از این نظر رتبه دوم کشور را دارا هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به شرایط استان ها کشت سیب زمینی سهمیه بندی شده و سهم تعیین شده برای تولید سیب زمینی به زیر کشت رفتن سالانه ۵۰۰۰ هکتار از اراضی در قالب طرح های کشت پاییزی و بهاره و همچنین کشت اواخر زمستانه است.

وی همچنین از تولید ۲۵۰ هزارتن تا ۳۰۰ هزار تن تولید گوجه فرنگی و ۱۵۰ هزار تن تولید سالانه جو خبرداد و افزود: استان کرمانشاه یکی از استان‌هایی است که روی توسعه کشت‌های استراتژیک متمرکز است و تولید بسیاری از محصولات غیراستراتژیک نظیر هندوانه، خیار و خربزه نسبت به کشور کمتر است.

شهبازی گفت: کشاورزان نیز در کشت محصولات با مسئولان همدل شده‌اند و از کشت محصولات پُر آب پرهیز می‌کنند و امیدواریم این روند ادامه یابد تا از سفره‌های آب زیرزمینی محافظت و بهره‌برداری درستی داشته باشیم.