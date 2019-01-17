به گزارش خبرنگار مهر، رمان «از زمین تا ماه» نوشته ژول ورن به‌تازگی با ترجمه محمد نجابتی توسط انتشارات آفرینگان منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی کتابی که ترجمه از آن انجام شده، در سال ۲۰۰۱ چاپ شده است.

ژول ورن نویسنده معروف ادبیات علمی تخیلیِ فرانسوی از جمله مولفانی است که تعدادی از آثارش از جمله «دور دنیا در هشتاد روز» در قالب پویانمایی یا فیلم سینمایی به مخاطبان عرضه شده است. داستان‌های ژول ورن چه به لحاظ قصه‌گویی و محتوایی به گونه‌ای هستند که از کودک ۹ ساله تا بزرگسال ۹۰ ساله با آن ارتباط برقرار می کنند.

مجموعه انتشارات ققنوس با توجه به اهمیت آثار ژول ورن در تاریخ ادبیات، ‌ چاپ نسخه کاملی از مجموعه آثار این نویسنده را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب و با چاپ ترجمه آثار ورن، علاقه‌مندان به ادبیات می‌توانند با نخستین آثار ادبیات علمی - تخیلی جهان و پیشگویی‌های علمی این نویسنده بزرگ در قالب رمان‌ آشنا شوند.

پیش از کتاب، ترجمه «از زمین تا ماه»، رمان‌های «دور دنیا در هشتاد روز»، «سفر به مرکز زمین»، «دور ماه» و «پنج هفته در بالن» در قالب این مجموعه منتشر شده‌اند. این عناوین تابستان امسال عرصه شدند.

رمان «از زمین تا ماه» ۲۸ فصل دارد که عناوین‌شان به ترتیب عبارت است از:

باشگاه گان، سخنرانی رئیس باربیکین، تاثیر سخنرانی باربیکین، پاسخ رصدخانه کمبریج، قصه ماه، آنچه در ایالات متحده نمی‌شود باور نداشت و آنچه دیگر نمی‌شود باور داشت، نوای گلوله، داستان گلوله، مسئله باروت، یک مخالف در برابر بیست و پنج میلیون موافق، فلوریدا و تگزاس، همه جهان، ‌ استونز هیل، کلنگ و ماله، جشن قالب‌ریزی، کلمبیاد، پیام تلگرافی، مسافر «آتلانتا»، گردهمایی، حمله و پاتک، چگونه یک فرانسوی مشکلی را حل می‌کند، شهروند جدید ایالات متحده، گلوله واگن‌دار، تلسکوپ رشته‌کوه راکی، آخرین ریزه‌کاری‌ها، آتش!، هوای دودگرفته، سیاره جدید.

ژول ورن این رمان را زمانی نوشت که بشر هنوز پا روی کره ماه نگذاشته بود. ترجمه فارسی این کتاب پیش‌تر در سال ۱۳۳۷ منتشر شده بود.

در قسمتی از ترجمه نجابتی از این رمان می‌خوانیم:

سرگرد سوال کرد: «احیانا به این فکر نکرده‌اید که چگونه این جرم را می‌توان روی پایه نصب کرد؟»

جی. تی. ماستون گفت: «روی پایه که عالی می‌شود.»

باربیکین پاسخ داد:‌ «چرا، ولی ممکن نیست. در نظر دارم که توپ را در زمین فرو کنیم و با زنجیرهای چدنی مهارش کنیم و اطرافش سازه‌ای ضخیم با سنگ و آهک بسازیم تا زمین‌های اطراف نیز به ثابت‌ماندن توپ کمک کنند. به محض قالب‌زدن لوله، داخلش باید به دقت صیقل بخورد و درجه‌بندی شود تا باد گلوله را منحرف نکند. به‌علاوه حرارت باروت به هیچ وجه نباید هدر رود و همه نیروی انفجار صرف رانش گلوله شود.»

جی. تی. ماستون از خودبی‌خود شده بود: «هورا! هورا! تکلیف توپمان هم مشخص شد!»

باربیکین با دست به دوست عجولش اشاره کرد که ساکت باشد و گفت: «نه هنوز».

«برای چه؟»

«چون هنوز درباره شکلش صحبت نکرده‌ایم. این‌که توپ باشد یا بمب‌افکن یا خمپاره‌انداز؟»

مورگان جواب داد: «توپ.»

سرگرد گفت: «بمب‌افکن.»

جی. تی. ماستون فریاد کشید: «خمپاره‌انداز.»

این کتاب با ۲۵۱ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۹ هزار تومان منتشر شده است.