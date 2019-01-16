مهاجران سهم زیادی در اختراعات آلمان دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی ایران در آلمان در تازهترین گزارش علمی خود به نتایج یک مطالعه فرهنگی در این کشور اشاره کرد. نتایج این یک مطالعه در آلمان نشان می‌دهد؛ تعداد مهاجرانی که متقاضی ثبت اختراع در این کشور هستند، افزایش یافته است. موسسه تجارت آلمان در کلن با اعلام این خبر تاکید کرده است که در سال ۲۰۱۶ تقریبا از هر ۱۰ نفری که اختراع خود را به ثبت رسانده‌اند، یک نفر مهاجر بوده است. این آمار در حالی منتشر شده است که در سال ۲۰۰۵ تنها ۶ درصد متقاضیان ثبت اختراع در آلمان مهاجر بودند.

در این مطالعه محققان از روشی استفاده کرده‌اند که از طریق اسم کوچک افراد بتوانند محدوده جغرافیایی و زبانی که فرد به آن تعلق دارد را حدس بزنند. الیور کوپل از افرادی که در این پروژه نقش داشته است، می‌گوید:« اسم کوچک نسبت به اسم فامیل این مزیت را دارد که در زمان ازدواج یا مهاجرت تغییر نمی‌کند. ما با بررسی نام‌ کوچک افراد متوجه شدیم که برخی از اسامی توسط والدین و یا اجداد آلمانی افراد انتخاب شده‌اند و برخی دیگر را خانواده‌های مهاجر و یا افرادی که پیش‌زمینه مهاجرت دارند، انتخاب کرده‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که این روش نسبتا دقیق است.»

براساس یافته‌های این مطالعه، تقریبا هزار اختراع توسط مهاجران جنوب شرقی اروپا مانند لهستان، جمهوری چک، مجارستان، صربستان و روسیه ثبت شده است. همچنین حدود ۵۶۰ اختراع توسط مهاجران کشورهای عربی و ترک زبان به ثبت رسیده است.

آنطور که اعضای این تحقیق می‌گویند؛ تعداد مهاجران هندی که متقاضی ثبت اختراع در آلمان هستند، سه برابر شده است و همچنین آمار مربوط به متقاضیان چینی ثبت اختراع در این کشور نیز نسبت به قبل افزایش داشته است. کوپل می‌گوید:«نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که باید قوانینی برای جذب مهاجران متخصص در آلمان ایجاد شود. این کار باعث می‌شود که متخصصان بتوانند راحت‌تر به آلمان بیایند و درنتیجه مخترعان نیز ساده‌تر می‌توانند برای مهاجرت به این کشور اقدام کنند.»