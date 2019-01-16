به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ۲۶ دی‌ماه، سالروز فرار شاه مخلوع از ایران، مجموعه کتاب‌های پهلوی بدون روتوش با موضوع ناگفته‌هایی از تاریخ رژیم پهلوی و ایادی آن، به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این مجموعه کتاب که از کتاب‌های پژوهه تاریخی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است ذیل ۶ عنوان، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«رضاشاه پهلوی بدون روتوش»، «محمدرضا پهلوی بدون روتوش»، «دربار و رجال پهلوی بدون روتوش»، «رژیم پهلوی بدون روتوش»، «روابط خارجی پهلوی بدون روتوش» و «کارنامه پهلوی بدون روتوش» عناوین ۶ گانه این سری کتاب‌ها هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب‌ها می خوانیم: «ممکن است انسان‌ها در سیر حوادث و رویدادها و به‌دلیل سختی‌هایی که امروزه از جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متحمل می‌شوند، سختی‌ها و مشقت‌هایی که دیروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند و به‌مراتب بدتر از وضعیت امروز بود را به فراموشی بسپارند و خواهان بازگشت به گذشته شوند. بنابراین در صورت وجود برخی شرایط عینی که دربردارنده طیفی از دشواری‌ها و مشقت‌هاست، دشمنان یک ملت تلاش می‌کنند تا باورهای ذهنی لازم برای القای آنچه در بالا بیان شد را فراهم آورند و بدین‌ترتیب پشتوانه‌های مخالفت و اعتراض را در جامعه ظاهر کنند و گسترش دهند. امری که امروزه دربارۀ ایران، توسط برخی رسانه‌های بیگانه، به‌شدت مورد تأکید و پیگیری قرار می‌گیرد.

در عمدۀ رسانه‌های فارسی‌زبان غربی، شاه به‌عنوان فردی نوساز تبلور می‌یابد که در حال مدرن کردن جامعۀ ایران بوده است. فردی دلسوز که همچون پدرش همۀ هم‌وغم خود را صرف تجدد ایران کرده بود. البته در این رسانه‌ها گفته نمی‌شود که جنس این تجدد، «آمرانه» بوده و در آن فقط به جنبه‌های فنی و اقتصادی نوسازی توجه می‌شده است. آن‌هم تجددی که بدون مشارکت مردم دنبال می‌شد. بنابراین شاه پدری دلسوز نمایانده می‌شود که همۀ هم‌وغمش فردای ایران بوده است.

با تحریف انقلاب اسلامی، همۀ برساخته‌های حاصل از آن نیز زیر سؤال می‌رود. شبکه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین انقلاب اسلامی را انقلابی ضدمدرن جلوه می‌دهند و بدین‌ترتیب نظام سیاسی حاصل از آن را نیز نظامی ضدمدرن معرفی می‌کنند. نظامی که حاملان و رهبران آن نه‌تنها با دنیای مدرن بیگانه‌اند و درکی از آن ندارند، بلکه از آن فراری نیز هستند. آن‌ها با چشم‌پوشی در مقابل حجم بسیار بالای دستاوردهایی که در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی در دوران پس از انقلاب اسلامی مهیا شده است، تلاش می‌کنند تا یک غیریت‌سازی را در ذهن بیگانه رقم بزنند. عصر پهلوی، دوران پر از شکوه و جلال بود که ایران را به دروازه‌های تمدن نزدیک کرده بود و در مقابل آن، دورانی کنونی قرار دارد که تلاش می‌شود سیاه و تاریک ترسیم گردد.

مشکل آن زمانی دوچندان می‌شود که برخی از طیف‌های نخبگانی در داخل کشور دانسته یا ندانسته خط ذکرشده را دنبال می‌کنند و به یاری دشمنان انقلاب اسلامی می‌روند. اگر نیروهای انقلابی و جریان حافظ انقلاب نتوانند در یک تقابل فکری روبه‌روی این اندیشۀ باطل بایستند، این طرز فکر دربارۀ حکومت پهلوی و انقلاب اسلامی تبدیل به یک پارادایم می‌شود و بدین‌ترتیب باطل جای حق را می‌گیرد. از همین‌روست که بازخوانی تاریخ واقعی و به دور از تطهیرها و روتوش‌های رسانه‌ای رژیم پهلوی و ایادی و ارکان آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.»

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