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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

ساخت فیلم کوتاه «دختر خوب» به پایان رسید

ساخت فیلم کوتاه «دختر خوب» به پایان رسید

ساخت فیلم کوتاه «دختر خوب» به تهیه‌کنندگی حامد عنقا به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «دختر خوب» به تهیه‌کنندگی حامد عنقا و نویسندگی و کارگردانی راحله کرمی در تهران ساخته شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «دختر خوب» یک فیلم کوتاه معمولی نیست. «دختر خوب» روایت کوتاهی از بغض‌های فروخورده و حرف‌های نگفته است، سکوت و شکستن از درون ...

مبینا آزادی، شقایق فریادشیران و بهزاد خلج بازیگران این فیلم هستند و هاشم مرادی مدیر تصویربرداری، مسیح سراج مدیر صدابرداری، حجت بابایی طراح گریم، فاطمه پاقلعه‌نژاد مجری طرح، سحر خوش‌چشمان دستیار کارگردان، ساقی بلیغ عکاس این پروژه هستند.

راحله کرمی پیش از این با فیلم کوتاه «عروسک» در جشنواره‌های داخلی و خارجی جوایز بسیاری کسب کرده که جایزه بهترین فیلم از نگاه منتقدان جشنواره ویتنی انگلستان، بهترین فیلم کودک جشنواره شیکاگو، بهترین فیلم کوتاه جشنواره سیما، بهترین بازیگر و بهترین کارگردانی از جشنواره شمسه، بهترین فیلم از جشنواره کار و بهترین بازیگر کودک فیلم از جشنواره کار بخشی از این جوایز هستند.

کد مطلب 4514951
عطیه موذن

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