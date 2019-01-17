جزئیات آزمون فلوشیپ پزشکی اعلام شد/ آغاز ثبت نام از بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دستیاران دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۸ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیر متمرکز و توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی اجرا می شود.

در این دوره جهت تسهیل فرآیند ثبت نام و جلوگیری از تداخل بین دانشگاه های مختلف، ثبت نام این آزمون به صورت متمرکز از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می پذیرد.

بررسی مدارک نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می شود.

سایر موارد از جمله طراحی سوالات و برگزاری آزمون های کتبی، شفاهی به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های ارزشیابی و اختصاصی، تصحیح اوراق، بررسی اعتراضات به عهده دانشگاه مجری برنامه آموزشی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) است.

براساس موضوع ۲ هشتاد و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در این دوره داوطلبان شرکت کننده واجد شرایط در آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)، در صورت شرکت در سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی حذف خواهند شد.

شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام:

تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.

اعضای هیئت علمی رسمی (قطعی یا آزمایشی) برای تحصیل در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ ) نیاز به گزینش عمومی مجدد ندارند.

داشتن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاه ها یا مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی برای آقایان.

پزشکان متخصص متقاضی، با ارایه مجوز صادره از سوی معاونت درمان وزارت متبوع می توانند در این آزمون شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن و جهت شروع دوره باید حداکثر تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ کلیه تعهدات خود را به اتمام رسانده باشند.

عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های فوق تخصصی پزشکی و دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و دکتری تخصصی (Ph.D) (به جز دستیاران دوره پزشک پژوهشگر)

مشمولین استفاده از آئین نامه پزشک پژوهشگر: افرادی که متقاضی ورود به برنامه پزشک پژوهشگر هستند در صورتی که واجد شرایط می باشند باید هنگام ثبت نام در آزمون دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) گزینه پزشک پژوهشگر را انتخاب کنند.

مشمولین استفاده از مزایای پذیرش اعضای هیأت علمی: بنا به مصوبات هشتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، در این دوره از آزمون ورودی دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)، ۵۰ درصد ظرفیت هر رشته– محل به اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دانشگاه شاهد اختصاص خواهد داشت.

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی مشمول استفاده از این مزایا شناخته نمی شوند و به صورت آزاد مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

مشمولین شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاهها با اولویت مناطق محروم: کلیه داوطلبانی که به طور کامل دارای شرایط یکی از بندهای چهارگانه زیر باشند مجاز به استفاده از مزایای مرتبط با این شیوه نامه شناخته می شوند.

۱) متولد استان مورد تقاضا. ۲) گذراندن دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیلات قبلی در استان مورد تقاضا اعم از متوالی یا متناوب.۳) محل تولد یکی از والدین و یا همسر و پنج سال اقامت اخیر در استان مورد نظر. ۴) داوطلب در استخدام پیمانی، رسمی- آزمایشی و یا رسمی- قطعی دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت، با حداقل ۵ سال سابقه خدمت اخیر در همان استان مورد نظر باشد.

داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۶ بهمن ۹۷ تا ۱۸ بهمن ۹۷ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیئت علمی، آزاد) صرفاً یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.

داوطلبان حائز رتبه های برتر (۵ درصد) آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های پیش نیاز در سال تحصیلی ۱۳۹۷ که مشمول خدمت وظیفه عمومی هستند، باید مراتب را در فرم ثبتنام اینترنتی اعلام کنند.

ثبت نام بیش از یک بار مجاز نبوده و باعث حذف نام داوطلب از لیست داوطلبان شرکت در آزمون می شود. پس از ثبت نام و انتخاب رشته ، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست.

صرفاً به مدارک ثبت نامی که در مهلت مقرر ثبت نام و از طریق سایت اینترنتی مربوطه ارسال شود ترتیب اثر داده خواهد شد.

داوطلب باید جهت دریافت مجوز ثبت نام مبلغ ۷۵۰ هزار ریال (۷۵ هزار تومان) بابت ثبت نام و ۶ هزار ریال (۶۰۰ تومان) باید خدمات پیام کوتاه را از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی پرداخت کند و با کد دریافت شده ثبت نام خود را انجام دهد.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم اردیبهشت ماه ۹۸ از طریق دانشگاه های علوم پزشکی متولی برگزاری آزمون توزیع می شود.

آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های آسکی (OSCE)، PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود برگزار می شود.

آزمون کتبی روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ (در یک مکان در هر دانشگاه و رأس ساعت ۹ صبح) و آزمون شفاهی کلیه رشته ها از تاریخ ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

شروع به دوره جهت افراد پذیرفته شده از اول مهر ۹۸ خواهد بود.

طبق مصوبات هشتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی شرکت کنندگان آزمون های پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی در مرحله آزمون کتبی جهت ورود به فرآیند پذیرش دستیار و شرکت در مرحله آزمون شفاهی ملزم به کسب حداقل ۶۰ از نمره کل مرحله کتبی آزمون های مذکور هستند.

در این دوره از آزمون کلیه شرکت کنندگان اعم از مشمولین استفاده از مزایای پذیرش اعضای هیئت علمی و مشمولین پذیرش بر اساس شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم و نیز سایر متقاضیان پذیرش به صورت آزاد که در مرحله آزمون کتبی موفق به کسب حدنصاب حداقل ۶۰ درصد نمره آزمون مربوطه شده اند مجاز به شرکت در آزمون مرحله شفاهی می شوند.

پذیرش نهایی متقاضیان تحصیل در دوره های تکمیلی تخصصی بالینی بر اساس نمره کل مکتسبه داوطلبین آزمون پذیرش مربوطه از بالاترین نمره کل مکتسبه (براساس دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون آسکی ) و با رعایت کسب حداقل ۶۰ درصد نمره کل آزمون و سایر مقررات مربوطه صورت می گیرد.