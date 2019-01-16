تکلیف پزشکان به استفاده از کارت خوان محل ایراد است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو نامه محمدجواد حشمتی معاون قضائی دادستان کل کشور در خصوص الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی طی نامه‌ای ضمن پاسخ بر اهتمام پزشکان بر رعایت رفاه بیماران و مراجعه‌کنندگان تاکید کرد.

در این نامه آمده است: ضمن سپاس از بذل توجه آن جناب نسبت به جامعه خدوم پزشکی و در پاسخ به نامه شماره ۱۱۲/۸۳۲/۲/۹۷۳/۱۴۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ در مورد الزام پزشکان کل کشور به استفاده از دستگاه کارتخوان موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱- وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی در قانون تشکیل این سازمان بر شمرده شده و قانونگذار عملا اختیاری برای ایجاد الزامات مذکور و نیز امکان دستور و نظارت برای صاحبان حرف پزشکی و وابسته در این مقوله و در مطب‌ها قائل نشده است.

۲- قوانین جاری کشور به ویژه ماده ۲۷۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در مقام اشاره به جرایم مالیاتی استفاده از دستگاه کارتخوان توسط مشمولین و مودیان را الزام و اجبار و خودداری از آن را بزه قلمداد نکرده است. لذا ابلاغ این امر به عنوان دستور یا تکلیف از طرف سازمان نظام پزشکی محل ایراد است.

۳- با توجه به اینکه دسترسی به حساب‌های بانکی مشمولین مالیاتی در رسیدگی بر درآمد و تعیین مالیات برای وزارت دارایی وجود داشته و اولی بر نقش کارتخوان‌هاست، عدم استفاده از کارتخوان آن هم در شرایطی که وجوه در گردش بسیاری از پزشکان و سایر اعضای سازمان در اقصا نقاط کشور بسیار کم است نمی‌تواند نشانه‌ متقضی بر انتساب فرار مالیاتی به پزشکان باشد.

۴- تاکنون هیچ‌گونه مطالعه یا بررسی آماری دقیق در خصوص تعداد مؤسسات پزشکی یا پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد چنانچه این عده در اقلیت باشند محلی برای مناقشه در این خصوص نخواهد بود، به ویژه که اشتغال هم زمان در چند مطب یا مراکز پزشکی و یا ارائه خدمات به صورت شیفتی در مراکز درمانی و سایر موارد پیشگفت نیز باید مورد توجه دقیق قرار گیرد.

ضمن سپاس فراوان از توجهات آن جناب اشعار می‌دارد که ایجاد تسهیلات لازم برای بیماران و مراجعان اعم از دستگاه کارتخوان و یا هر اقدام رفاهی دیگر، موضوعی است که همواره توسط این سازمان به اعضای خود توصیه شده و مجدداً نیز این مهم مورد تأکید قرار خواهد گرفت.