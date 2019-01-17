بخش هایی از کشور در دوره پهلوی بدون جنگ و به راحتی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پهلوی بدون روتوش با حضور عباس سلیمی نمین روز گذشته در اندیشکده برهان برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی نحوهی روی کار آمدن رژیم پهلوی که با حمایت کامل بیگانگان صورت گرفت، به برخی مفاسد این رژیم نیز اشاره شد. سلیمی نمین در بخشی از این نشست، به این شبهه که رضا پهلوی مخلوع و مغضوب انگلیسیها بود و از سوی برخی جریانات مطالبی در جهت تطهیر وی طرح میشود، اینگونه پاسخ داد که در لیست خدمات رضا پهلوی به بیگانگان، طی تعداد زیادی قرارداد منافع بسیاری برای انگلیسیها حاصل شده است. لذا رضا پهلوی در تمام عمر خود در جهت منافع انگلیس قدم برداشته است.
وی در ادامه به این تفاوت خاص سلسله پهلوی نیز با سایر استبدادهای حاکم بر کشور اشاره کرد که تنها دورهای که ما بدون جنگ، و به دلیل ضعف مدیریتی و ترس نهادینه شده در شخص پادشاه، و صرفا با درخواست بیگانه بخشهایی از کشور را واگذار کردیم، دوره پهلوی اول و دوم بود.
وی در ادامه و در جهت پرداختن به شخصیت بسیار ضعیف محمد رضا پهلوی نیز به زندگی قبل از سلطنت وی اشاره میکند. پهلوی دوم در راستای سفر به اصطلاح تحصیلی به سوئیس، هیچ مدرک و مقطع تحصیلی را بطور صحیح طی نمیکند. به عبارتی هر کس در سفر به خارج از کشور، متناسب با سطح و شخصیت خود در تعامل با کشور خارجی عمل میکند. شخصی از خانواده متمدن و با فرهنگ، سعی میکند بر علم خود افزوده و در جهت ارتقای دانش و تحصیلات خویش گام بردارد. اما فرد لاآبالی، صرفا دنبال عیاشی و خوشگذرانی است. پهلوی دوم نه تنها هیچ مقطع تحصیلی مشخصی در سوئیس را طی نمیکند که بعنوان سوغات از آن دیار، شخصی فاسد و دون پایهای مثل ارنست پرون را (که در باره مفاسد اخلاقیاش حرف بسیار است و فرصت این گفتگو نیست) بعنوان مشاور عالی همراه خود میآورد.
سلیمی نمین در پاسخ به سئوال یکی از حضار که درباره خلع محمد رضا توسط بیگانگان مطرح شده بود نیز، به بازی رسانهای رسانههای پشتیبان سلطنت پهلوی همچون BBC (که سابقه بدی در حتی کودتای ۲۸ مرداد و حمایت از دودمان پهلوی از خود به جای گذاشته) اشاره کرد. وی گفت: عملیات رسانهای با سوءاستفاده از بی اطلاعی افراد، سعی در تطهیر پهلوی از طریق انکار حقایق تاریخی دارد.
وی در پایان گفت: دشمنان ملت ایران همچون انگلیس و آمریکا که الان سعی میکنند با تحریف تاریخ خود را دلسوز مردم ایران نشان دهند، همان کسانی هستند که یک فردی همچون مصدق که فقط خواستار افزایش سهم نفت ایران بود و هیچ تعارضی با سلطنت و حتی نظام سلطه در سایر مسائل نداشت را نیز با مشت آهنین سرکوب کردند.
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