علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امدادرسانی‌های جمعیت هلال‌احمر خوزستان در مناطق سیلابی از روز سه شنبه شروع و تاکنون امدادرسانی به ۱۳۵ خانوار آسیب‌دیده انجام شده است.

وی افزود: ارزیابی در شهرستان‌های شوش و هفتکل همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به آسیب دیدن ۲۰ خانوار (۱۰۰ نفر) در روستای قصبه منیعات خرمشهر تصریح کرد: در روستای کوره جبور، عشایر بیدزرد، منطقه تشان و عشایر حومه شهر بهبهان نیز ۱۹ خانوار (۹۲ نفر) آسیب دیده است.

خدادادی خبر داد: در روستای نیزار شیخ رحمان (بخش مرکزی) دو خانوار (۱۱ نفر) و در روستاهای پیرگوری، نورعلی، سربند شعیبیه و مناطق طرح آبیاری و دره نو شوشتر هم ۶۰ خانوار (۲۶۵ نفر) آسیب دیدند.

وی عنوان کرد: در سطح شهر، بخش الوار گرمسیری، پشمینه زار، چم گلک و سبزآب اندیمشک ۱۹ خانوار (۹۵ نفر) آسیب و چهار خانوار (۲۰ نفر) اسکان اضطراری شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: در روستای دلی چمن (بخش میداوود) باغملک ۱۵ خانوار (۷۵ نفر) آسیب دیدند.

خدادادی بیان کرد: بر اثر برف و کولاک شدید در منطقه تاراز در کیلومتر ۸۰ محور اندیکا - چهارمحال و بختیاری یک خودرو با چهار سرنشین گرفتار شده بودند که توسط عوامل امداد و نجات پایگاه امدادی تاراز نجات و اسکان اضطراری شدند.

وی خبر داد: تمامی این عملیات ها با حضور ۶۱ نیروی عملیاتی در قالب ۱۴ تیم به همراه ۱۲ خودروی نجات، پشتیبانی و آمبولانس انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان در پایان گفت: طی این مدت چهار دستگاه چادر امدادی، ۲۷۹ تخته پتو، ۱۲۵ تخته موکت، ۸ شعله والور، ۳۷۹ کیلو پلاستیک پوششی، ۴۰۰ قوطی کنسرو، ۶۴۶ کیلو اقلام زیستی از قبیل حبوبات، برنج، قند و شکر، چای، روغن و نمک، ۱۱ ست ظروف و ۱۲۰ گالن بیست لیتری آب در قالب اقلام امدادی توزیع شد.