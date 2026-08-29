به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس شهرستان مرند قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی دو سارق حرفه‌ای شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهمان پس از دستگیری در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.

اسدیان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.