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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۴

سارقان حرفه‌ای اماکن خصوصی در مرند دستگیر شدند

سارقان حرفه‌ای اماکن خصوصی در مرند دستگیر شدند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از شناسایی و دستگیری دو سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد و گفت: متهمان به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس شهرستان مرند قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی دو سارق حرفه‌ای شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهمان پس از دستگیری در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.

اسدیان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6930868

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