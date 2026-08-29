به گزارش خبرگزاری مهر، جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س)، در مراسم رونمایی از بنای یادبود شهید سیدعلی اندرزگو در قطعه ۳۹ بهشت زهرا(س) با حضور شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، با اشاره به طراحی این یادمان اظهار کرد: طراحی این بنا با همکاری خانواده محترم شهید و تلاش همکاران ما در معاونت فنی و عمرانی و مدیریت گلزار شهدای سازمان بهشت زهرا(س) انجام شد.

آینده و مسیر انقلاب اسلامی با فرهنگ ایثار و شهادت گره خورده است

وی با بیان اینکه تلاش شده این یادمان دارای نسبتی با معماری دوران انقلاب اسلامی و یادمان شهدای هفتم تیر باشد، افزود: در طراحی این بنا همچنین تلاش کردیم به معماری قدیم تهران نزدیک شویم تا یادمانی ماندگار شکل بگیرد و عاشقان شهدا و ارادتمندان شهید سیدعلی اندرزگو بتوانند سال‌های سال در این مکان حضور پیدا کرده و این شهید بزرگوار را زیارت کنند.

تاجیک با اشاره به ارادت شخصی خود به شهید اندرزگو گفت: یکی از آرزوهای من با اجرای این طرح برآورده شد. پیش از آنکه توفیق خدمت در مجموعه بهشت زهرا(س) را داشته باشم، روزها و شب‌های بسیاری در خلوت خود به مزار این شهید بزرگوار می‌آمدم و ایشان را زیارت می‌کردم. امروز از خداوند متعال و از خود شهید سپاسگزارم که این بستر و شرایط فراهم شد تا بتوانیم کاری، هرچند کوچک و در حد بضاعت خود، برای این شهید بزرگوار انجام دهیم؛ کاری که قطعاً در شأن و جایگاه والای ایشان نیست، اما تلاشی برای ادای دین به این شهید عزیز است.

ساماندهی فضای اطراف مزار شهید اندرزگو

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه را ساماندهی فضای اطراف مزار شهید اندرزگو عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح، فضای اطراف مزار ساماندهی شد و ارتباط و اتصال بیشتری میان مزار این شهید و گلزار شهدا ایجاد شد.

احیای قطعه ۴۲ با میزبانی از شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه

وی ادامه داد: امروز این یادمان در جوار قطعه ۴۲ بهشت زهرا(س) قرار دارد؛ قطعه‌ای که میزبان شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم است. این منطقه پیش از این فضایی کم‌تردد بود، اما امروز با افزایش رفت‌وآمد به قطعه ۴۲ و ساماندهی این بخش از بهشت زهرا(س)، این فضا نیز احیا شده است.

آینده و مسیر انقلاب اسلامی با فرهنگ ایثار و شهادت گره خورده است

تاجیک با اشاره به پیوند عمیق انقلاب اسلامی با فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: امیدواریم هیچ‌گاه شاهد جنگ و از دست دادن عزیزانمان نباشیم، اما واقعیت این است که آینده و مسیر انقلاب اسلامی با فرهنگ ایثار و شهادت گره خورده است.

مشعل فروزان شهادت را باید روشن و زنده نگه‌داشت

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) درباره اهمیت فرهنگ شهادت در پیام ایشان به مناسبت پذیرش قطعنامه ۵۹۸ خاطرنشان کرد: امام راحل تأکید داشتند که ملت و کشور ما در ابتدای راه مبارزه قرار دارند و نیازمند مشعل فروزان شهادت هستند و باید این مشعل را زنده و روشن نگه داشت.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) در پایان تأکید کرد: یادمان شهید سیدعلی اندرزگو می‌تواند علاوه بر پاسداشت مقام این شهید بزرگوار، به محلی برای حضور نسل‌های مختلف، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شود.