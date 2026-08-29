آغاز عملیات مرمت گسترده مسجد جامع خوانسار با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال

مصطفی قانونی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات مرمت و احیای مسجد تاریخی جامع خوانسار اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، عملیات مرمت و احیای مسجد تاریخی جامع خوانسار با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز گردید.
وی افزود: این پروژه که یکی از بزرگترین عملیاتهای مرمتی در سالهای اخیر به شمار میرود، با حمایت و ابلاغ مستقیم مقام عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجرا خواهد شد.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوانسار با بیان اینکه برنامه اجرایی این پروژه مرمتی در چهار محور اصلی تعریف شده است، تصریح کرد: انجام مطالعات تخصصی، تهیه طرح جامع مرمت و تعیین حریمهای حفاظتی، تأمین و خرید مصالح اصیل و مورد نیاز برای عملیات مرمت، اجرای عملیات مرمتی در بخشهای مختلف از جمله پشتبام و بدنه تاریخی مسجد و همچنین مرمت و احیای دربهای چوبی تاریخی و حذف دربهای فلزی الحاقی به منظور بازگرداندن اصالت بنا، از مهمترین بخشهای این طرح به شمار میرود.
قانونی خاطرنشان کرد: مسجد جامع خوانسار از نمونههای برجسته معماری دوره صفوی است که در سال ۱۳۵۴ با شماره ثبت ۱۱۲۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این عملیات، گام مؤثری در راستای حفظ هویت تاریخی شهر خوانسار و تقویت ظرفیتهای گردشگری منطقه برداشته شود.
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