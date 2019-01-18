بهبود روند رشد مغز نوزاد با مصرف تخم مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه واشنگتن دریافتند نوزادانی که با آغاز ۶ ماهگی با تخم مرغ تغذیه شدند دارای غلظت بسیار بالا کولین، سایر نشانگرهای زیستی در مسیر کولین، و اسید داکوزاگزازنئیک (DHA) در خون شان بودند.

کولین (ماده مغذی ای که همچون ویتامین B عمل می کند) و DHA (اسیدچرب امگا۳ که به عنوان مولفه ساختاری مغز عملی می کند) نقشی اساسی در رشد و عملکرد مغز نوزاد ایفاء می کنند.

«لورا ایانوتی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «همانند شیر یا غلات، تخم مرغ هم از رشد اولیه اعضای بدن حمایت کرده و از اینرو سرشار از مواد مغذی هستند.»

وی در ادامه می افزاید: «تخم مرغ اسیدهای چرب ضروری، پروتئین ها، کولین، ویتامین های A و B۱۲، سلنیوم و سایر مواد مغذی حیاتی را در سطحی بالاتر یا قابل مقایسه با سایر محصولات حیوانی تامین می کند.»

به گفته ایانوتی، «تخم مرغ در قالب یک پکیج غذایی، مواد مغذی اش دارد که موجب بهبود جذب و متابولیسم می شود.»

محققان به نوزادان ۶ تا ۹ ماهه به مدت ۶ ماه هر روز یک تخم مرغ دادند و آنها را با گروه کنترل که هیچ تخم مرغی دریافت نکرده بودند مقایسه کردند.

نتایج نشان داد دادن زودهنگام تخم مرغ به شکل قابل توجهی موجب بهبود رشد در بین نوزادانی شد که از ابتدای شش ماهگی با تخم مرغ تغذیه شده بودند.