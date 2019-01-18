توئیت های خصوصی کاربران اندروید فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، باگی در توئیتر از سال ۲۰۱۴ میلادی، توئیت های خصوصی برخی از کاربران اندروید را افشا کرده است.

توئیتر این مشکل را در بخش Help Center خود فاش کرده است. البته باگ مذکور از ۱۴ ژانویه برطرف شده است. همچنین کاربرانی که از دستگاه های iOS یا نسخه دسک تاپ توئیتر استفاده کرده اند، نسبت به این باگ ایمن بوده اند.

این مشکل زمانی ایجاد شده که برخی از کاربران توئیتر که از اپلیکیشن اندروید استفاده می کنند، سعی کردند تنظیمات حساب کاربری خود را تغییر دهند و ایمیل آدرس خود را آپدیت کنند. پس از انجام این تغییرات، توئیتر گزینه «حفاظت از توئیت ها» (Protect your Tweets) را در حساب کاربری فرد غیر فعال می کرد.

این مشکل برای کاربران دستگاه های اندرویدی اتفاق افتاده که تنظیمات حساب کاربری خود را بین ۳نوامبر ۲۰۱۴ تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹ تغییر داده اند.

این شبکه اجتماعی کاربرانی که تحت تاثیر این باگ بوده اند را مطلع کرده است، اما به کاربرانی که قصد دارند توئیت های خود را خصوصی نگه دارند، توصیه می کند تا گزینه Protect your Tweets را دوباره کنترل کنند.