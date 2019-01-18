هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص احتمال جذب لوسیانو ادینیو مهاجم پیشین تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: ادینیو از زمانی که در مس کرمان بازی می کرد، بدهی مالیاتی دارد. در قرارداد ادینیو قید شده بود که باشگاه مس باید مالیات او را پرداخت کند. الان اگر ادینیو به فیفا شکایت کند، ممکن است فیفا به نفع او رای بدهد هرچند که ممکن است پروسه شکایتش طولانی شود.

وی افزود: از سوی دیگر ادینیو الان ۳۶ ساله است و ممکن است تحرک لازم را همانند زمانی که در تراکتورسازی بازی می کرد، نداشته باشد. این بازیکن در لیست خرید ماشین سازی هست ولی بدهی مالیاتی و بحث سن و سال او تا حدودی ما را مردد کرده است بخصوص اینکه ادینیو در صورت حضور در ایران به خاطر بدهی مالیاتی ممنوع الخروج می شود.

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی با اشاره به خریدهای این باشگاه در نیم فصل، تصریح کرد: فعلا که اتفاق خاصی رخ نداده است. لیست ۱۸ نفره ما یک جورهایی کامل شده است و اگر تغییری در این لیست ایجاد شود، نسبت به جذب بازیکن دیگری اقدام می کنیم. یوسف سیدی، رضا عبدی، میلاد قربان زاده، احسان علوان زاده و حیدری را جذب کرده ایم. سه بازیکن جدید ما از تراکتورسازی هستند، یک نفر از پرسپولیس و دیگری از سپیدرود.

نصیرزاده درباره همکاری نزدیک ماشین سازی با تراکتورسازی در نقل و انتقالات گفت: نه فقط از تراکتورسازی که ما از باشگاه های دیگر هم بازیکن گرفته ایم.