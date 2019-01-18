انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر مکتب فاطمی و علوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان در خطبه‌های نماز جمعه کرمان ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: رعایت تقوای الهی موجب نجات از فتنه‌ها می‌شود چراکه این فتنه‌ها می‌توانند ما را از مسیر الهی منحرف کنند بنابراین رعایت تقوای الهی امری مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه در روز قیامت همه در محضر الهی حاضر می‌شوند و به اعمال ما رسیدگی می‌شود، ابراز داشت: یکی از صفات خداوند قدرت است که بخشی از آن در روز قیامت جلوه می‌کند و لذا هنگامی‌که قدرت بندگان در مقابل قدرت خداوند سنجیده می‌شود بسیار اندک و ناچیز است.

امام‌جمعه کرمان با اشاره به اینکه در خصوص قدرت الهی فلاسفه دیدگاه‌های مختلفی دارند، خاطرنشان کرد: گروهی معتقدند که قدرت الهی در مقابل قدرت بندگان همانند دریا و قطره است همچنین برخی دیگر معتقد هستند قدرت خداوند مطلق است و قدرت دیگری وجود ندارد و هرچه هست قدرت الهی است.

وی علم را از دیگر صفات برجسته خداوند عنوان کرد و اظهار داشت: پیامبران الهی گروه دیگری هستند که در محکمه الهی حاضر هستند از طرف دیگر شهادت پیامبران الهی به این معنا است که اعمال آن‌ها معیار سنجش رفتار افراد خواهد بود و این نشان از این دارد که اگر انسان‌ها تقوای الهی پیشه کنند می‌توانند به مقام قرب الهی برسند.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه چنانچه خداوند را حاضر و ناظر بدانیم جناح‌ها و منافع را محور قرار نمی‌دهیم، بیان داشت: ما در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب و شهادت حضرت زهرا سلام‌الله علیها قرار داریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان این مطلب که زندگی حضرت زهرا(س) برای تمام مردان و زنان یک الگو است، ابراز داشت: یکی از زوایای زندگی آن حضرت موضع‌گیری وی نسبت به امر ولایت بود که در نهایت منجر به شهادت حضرت زهرا سلام‌الله علیها شد.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از زوایای زندگی حضرت زهرا(س) به تصویر کشیدن مظلومیت تاریخی بود، ادامه داد: زمان زیادی از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله نگذشته بود که دختر پیامبر مورد ظلم قرار گرفت تا جایی که بر گریه آن حضرت نیز اشکال می‌گرفتند.

امام‌جمعه کرمان با بیان این مطلب که انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر مکتب زهرایی و علوی است و حضرت امام در موقعیت مناسبی این نهضت بزرگ را شروع کردند، افزود: امروز ایران قدرتی بزرگ در مقابل استکبار جهانی است از طرف دیگر عده‌ای ریشه‌های دشمنی استکبار با انقلاب را امری ساده تلقی می‌کنند درحالی‌که در بیانات رهبر معظم انقلاب این ریشه‌ها بیان شده است.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند که دشمنی ما با آمریکا از زمان تسخیر لانه جاسوسی آغاز شد درحالی‌که این‌چنین نیست و این امر به قبل از انقلاب برمی‌گردد، تصریح کرد: اولین ریشه دشمنی آمریکا با ما نوع نگاه لیبرالیستی آنان است و بر این اساس هر چیز که در مقابل این نگاه قرار بگیرد را طرد می‌کنند و قبول ندارند و تعریف آن‌ها از آزادی، استقلال و غیره بر این اساس است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان این مطلب که ریشه دیگر دشمنی آن‌ها تفکر برتری جویانه استکبار است، خاطرنشان کرد: آنان جهان را تابع خود می‌دانند و جهان را همانند یک مجموعه بی‌قانون فرض کرده‌اند که مصداق بارز آن حق وتو است.

وی ادامه داد: همچنین درگیری و تقابل جبهه حق و باطل ریشه دیگر این دشمنی است که باید موردتوجه قرار بگیرد و بر این اساس دنبال این هستند که ایران را به زانو در بیاورند و سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه در همین راستا است که به لطف خدا، مدیریت رهبر معظم انقلاب و بصیرت مردم ناکام خواهد ماند.