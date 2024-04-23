نشست تحلیل ریشه های دشمنی امویان با حضرت حمزه(س) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تحلیل تاریخی ریشههای دشمنی امویان با حضرت حمزه (سلاماللهعلیه) از سوی معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی جامعه المصطفی با همکاری گروه علمی تاریخ اسلام و انجمن علمی دانش پژوهشی تاریخ اسلام به مناسبت سالروز شهادت حضرت حمزه (سلاماللهعلیه) برگزار میشود.
حجت الاسلام علی اکبر عالمیان ارائه دهنده و حجت الاسلام حسن احمدیان دلاویز مدیر این کرسی هستند. حجت الاسلام محمدقاسم احمدی و حجت الاسلام سیدعلی غضنفری از ناقدان این نشست خواهند بود.
نشست تحلیل تاریخی ریشههای دشمنی امویان با حضرت حمزه (سلاماللهعلیه) چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به نشانی قم، میدان جهاد، مجتمع جامع امام خمینی (ره)، سالن شهید عارف الحسینی (ره) برگزار شده و علاقه مندان نیز میتوانند از طریق لینک پخش آنلاین: https://vc.miu.ac.ir/tarikh آن را مشاهده کنند.
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