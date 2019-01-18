آن هاتاوی به «جادوگران» پیوست/ بازی در فیلم رابرت زمکیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آن هاتاوی برای بازی در نقش یک جادوگر سطح بالا در فیلمی از کمپانی برادران وارنر به کارگردانی رابرت زمکیس قرارداد بست.
هاتاوی همزمان پیشنهاد بازی در این فیلم و فیلم «خیابان سسامی» را دریافت کرده بود. گفته شده این بازیگر سرانجام بازی در فیلم زمکیس را پذیرفت که بازسازی «جادوگران» فیلم کلاسیک سال ۱۹۹۰ است و در نقشی بازی میکند که آنجلیکا هوستون در آن فیلم بازی کرده بود.
این فیلم برمبنای رمانی به همین نام که سال ۱۹۷۳ منتشر شد ساخته شده و درباره پسری هفت ساله است که زندگیاش در کنار جادوگران میگذرد. برادران وارنر در سال ۱۹۹۰ از این کتاب فیلم اقتباسی «جادوگران» را ساخت که در آن هوستون در یکی از نقشهای کلیدی بازی میکرد. اما گفته میشود نسخه زمکیس بسیار به ریشههای کتاب نزدیکتر است.
زمکیس فیلمنامه این فیلم را نیز مینویسد و تهیه کنندگی آن را در کنار جک راپکی برعهده دارد. این دو مالک شرکت ایمیجموورز هستند. آلفونسو کوارون و گییرمو دل تورو دیگر تهیه کنندگان فیلم هستند.
هاتاوی هماکنون در حال بازی در فیلم بیعنوانی از «دوپونت فیلم» است. وی به تازگی با فیلم «اوشن ۸» دیده شد و پس از آن با تریلری با عنوان «آرامش» به کارگردانی استیون نایت و کمدی «شلوغی» به کارگردانی کریس آدیسون دیده خواهد شد. او به تازگی بازی در فیلم درامی از نتفلیکس با عنوان «آخرین چیزی که او میخواست» را به پایان برد.
این بازیگر جایزه اسکار را برای بازی در «بینوایان» کسب کرد.
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