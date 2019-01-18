به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی، اظهار داشت: تقوا محبوب ترین صفت در نزد خدای متعال است، حضرت فاطمه(س) می فرماید که ای مردم از دنیای شما سه چیز را دوست می دارم، اول تلاوت قرآن، دوم نگاه به سیمای رسول خدا و سوم انفاق در راه خدا است.

حضرت فاطمه الگوی مبارزه سیاسی در دفاع از حق و ولایت

وی با اشاره به سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، عنوان کرد: انسان وقتی تاریخ شیعه را ورق می زند و مطالعه می کند، هیچ واقعه ای مظلوم تر و جانسوز تر از شهادت حضرت زهرا(س) نمی بیند، حضرت فاطمه(س) دختر بهترین خلق خدا در روی زمین است، همسر امام علی(ع) است، مادر حسن و حسین(ع) است، این بانو بعد از رحلت پدر بزگوار خود در دفاع از حق، ولایت، امامت و برای مبارزه با ظلم به شهادت رسید.

حضرت فاطمه(س) با ایمان و عقیده، بصیرت و آگاهی از ولایت دفاع کرد. نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه در تاریخ مظلوم تر و جانسوز تر از شهادت حضرت زهرا(س) سراغ نداریم، حضرت فاطمه الگوی مبارزه سیاسی در دفاع از ولایت، حق و حقیقت بوده است، گفت: حضرت فاطمه(س) با ایمان و عقیده، بصیرت و آگاهی از ولایت دفاع کرد، از انحراف امت اسلامی جلوگیری کرد، امت اسلامی را به وصیت پیامبر سفارش کرد، با کسانی که در برابر ظلم سکوت کرده بودند و مدعیان بدون عمل بودند اعتراض کرد و با گریه مبارزه کرد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه کار به جایی رسید که بعد از رحلت پیامبر(ص) این بانوی بزرگوار تنها ۷۵ روز زنده ماند، افزود: از این مصیبت جانسوز تر نداریم و شهادت این بانوی عزیز، بزرگ، الگو، صدیقه، طاهره، عالمه و ... را تسلیت می گویم و امیدوارم همه بتوانیم از زندگی این حضرت درس بگیریم.

خادمین و خائنین به ملت را باید بشناسیم

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ترور انقلابی حسن علی منصور نخست وزیر رژیم شاه توسط شهید بخارایی، عنوان کرد: هدف از یادآوری این مناسبت این بوده که ما خادم و خائن به ملت را بشناسیم، حسن علی منصور یک خائن به ملت و خادم استعمارگرا و ظالمان بوده است، قضیه کاپیتولاسیون را حسن علی منصور تصویب کرد و یک خیانت بزرگ انجام داد.

امروز عده‌ای به ملت خیانت می‌کنند که باید معرفی شوند. نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، تصریح کرد: در مقابل چهره هایی مانند شهید مدرس، بخارایی، نواب صفوی و ... خادم ملت و دشمن استعمارگران بودند، ما باید در هر زمانی خادمین را بشناسیم، خائنین را بشناسیم، خائنین را رسوا کنیم و خادمین را تجلیل کنیم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز نیز عده ای به ملت خیانت می کنند که باید معرفی شوند، گفت: همچنین عده ای به ملت خدمت می کنند و خادم ملت هستند و آنها را باید بشناسیم و تجلیل کنیم.

ریشه دستاوردهای انقلاب، استقرار نظام اسلامی و ولایی است

وی در ادامه با اشاره به آغاز بهمن ماه و وارد شدن به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بیان داشت: با رفتن شاه از ایران در سوم بهمن ماه کمیته استقبال از امام(ره) تشکیل شد و بنا بود که امام وارد میهن اسلامی شوند که چهارم بهمن ماه بختیار دستور داد که فرودگاه مهرآباد را ببندند و جلوی ورود امام(ره) را بگیرند و با عوام فریبی دستور داد که ساواک نیز منحل شود، اما دیگر تظاهرات سراسر کشور را گرفته بود و مردم برای استقبال از امام و نزدیک شدن به پیروزی انقلاب آماده می شدند.

اگر ما بخواهیم کتاب قطور دستاوردهای انقلاب را ورق بزنیم، کتاب عظیمی است. نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه بهمن ماه امام(ره) وارد میهن اسلامی شد و بهمن نیز انقلاب اسلامی پیروز شد، ادامه داد: امروز چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیریم، در این ۴۰ سال حقیقتا کارهای بزرگی انجام گرفت، کارهای مهم و ارزشمندی صورت گرفت و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بسیار مهم و با ارزش است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه اگر ما بخواهیم این کتاب قطور دستاوردهای انقلاب را ورق بزنیم، کتاب عظیمی است، گفت: اما غافل نباشیم که ریشه این دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی چه بوده است؟ ریشه این دستاوردهای عظیم انقلاب استقرار نظام اسلامی و ولایی و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه بوده است.

عصبانیت و کینه آمریکا از پیشرفت‌های ایران

وی با تاکید بر اینکه این نظام اسلامی و ولایی باعث شد که ایران از گردنه های سخت، فتنه های بزرگ و توطئه های مهم عبور کند، گفت: نظام اسلامی و ولایی باعث امنیت پایدار در تمام نقاط میهن اسلامی شده است، نظام اسلامی و ولایی باعث سربلندی، عزت، غرور و غیرت ملت بزرگ ایران اسلامی شده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه نظام اسلامی و ولایی سبب شده که در کشور ارزش های الهی و انقلابی زنده شود، ادامه داد: به برکت نظام اسلامی و ولایی ایران پیشرفت کرد و بالندگی پیدا کرده است، این همه پیشرفتی که امروز در ایران می بینیم به برکت نظام اسلامی و ولایی بوده است.

علت اصلی دشمنی‌های آمریکا با انقلاب اسلامی پیشرفت و بالندگی ایران است. آیت الله میرعمادی، بیان داشت: امروز علت اصلی دشمنی های آمریکا با انقلاب اسلامی، پیشرفت و بالندگی ایران است، اگر ما پیشرفت نداشتیم آمریکا با ما دشمنی نمی کرد، پیشرفت های علمی، تولید اورانیوم، مسئله هسته ای، تولید انبوه جنگنده کوثر و ... آمریکا را به وحشت انداخته است و کینه آمریکا را به ملت ایران افزایش داده است.

وی با بیان اینکه در لرستان مجهز ترین چشم پزشکی افتتاح شد، مرکز ناباروری با پیشرفته ترین تجیهزات در لرستان ایجاد شد، علیرغم تحریم و مشکلات اقتصادی پتروشیمی در استان فعالیت دارد، انواع داروهای منحصر به فرد در لرستان تولید می شود، بیان داشت: اینها آمریکا را عصبانی می کند و دشمنی های آمریکا را علیه ملت ایران بر می انگیزاند، قطعا این پیشرفت ها بوده که دشمنی را به وجود می آورد.

هدف آمریکا مهار قدرت ایران است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه تحریم آمریکا به فضل الهی شکست خورد و یکی از مسئولان آمریکا اعلام کرد که تحریم آمریکا علیه ایران شکست خورد و باید دنبال راهکار دیگری باشیم، ادامه داد: آمریکا دو ماه بوده برنامه ریزی می کند و می خواهد یک همایش ضد ایرانی برگزار کنند که هدف از برگزاری این همایش مهار قدرت ایران است.

امروز روش آمریکا جنگ روانی و اقتصادی است. آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه آمریکا قدرت ایران را در منطقه و دنیا دید و می خواهد قدرت ایران را مهار کند، گفت: روش آمریکا نیز در این زمینه جنگ روانی و اقتصادی است، باید حواسمان جمع باشد، هر روز شاهد راه اندازی شایعه در کشور زا سوی دشمنان باشیم، می خواهند جنگ روانی و اقتصادی راه بی اندازند، اما کور خوانده اند و این ملت با بصیرت و هوشیار ۴۰ سال است که نقشه آنها را خوانده است و بیدار است و این همایش و نشست هم به شکست خواهد انجامید.

وی با بیان اینکه آنچه که تا کنون توطئه و نقشه دشمنان و شیطان بزرگ را خنثی کرد حضور مردم در صحنه، عنایت و برکات الهی و همچنین خون شهیدان بوده است، افزود: فرزندان این کشور برای خدا جانشان را تقدیم می کنند و قطعا خدا با ما خواهد بود و شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهیم بود.