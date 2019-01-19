دمای هوا در خوزستان به زیر ۳ در جه رسید

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همچنین حداقل دما در دزفول به صفر، بستان و گتوند به یک درجه، لالی به دو درجه، اهواز، حسینیه اندیمشک، شوش و مسجدسلیمان به سه درجه و در بهبهان و شوشتر به چهار درجه سلسیوس رسید.

سبزه زاری ادامه داد: شهروندان در شهرهای آبادان، رامهرمز، شادگان و هندیجان حداقل دمای پنج درجه سلسیوس را تجربه کردند.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: حداقل دما در ایستگاه هواشناسی شهرستان امیدیه و ماهشهر ۶ و در آغاجاری هفت درجه سلسیوس ثبت شده است.

کاهش دمای میانگین پائیز خوزستان

مدیر کل هواشناسی خوزستان همچنین توضیح داد: دمای میانگین سه ماهه پائیز ۹۷ در استان نسبت به پائیز سال گذشته کاهش و نسبت به دوره بلندمدت افزایش داشته است.

سبزه زاری افزود: دمای میانگین پاییز امسال استان خوزستان (بر اساس آمار ۲۰ ایستگاه استان) ۲۲،۶ درجه سلسیوس ثبت‌شده که نسبت به سال گذشته ۰،۱ درجه کاهش داشته است.

وی اظهار کرد: میانگین دمای سه ماهه پاییز سال ۹۷ نشان می‌دهد که ایستگاه آبادان با ۲۴،۴ درجه و دهدز با ۱۵،۹ درجه سلسیوس بیشترین و کمترین دمای میانگین را در استان دارا بوده‌اند.

سبزه زاری گفت: دمای میانگین پائیز استان خوزستان نسبت به دوره بلندمدت افزایش دمایی معادل ۰،۶ درجه سلسیوس داشته و در اکثر ایستگاه‌های استان (به غیر از ایستگاه دهدز و حسینیه) روند افزایشی بوده است.