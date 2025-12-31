محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۴۵ مورخ دهم دیماه ۱۴۰۴ ادارهکل هواشناسی استان خوزستان، از امشب تا اواسط وقت روز شنبه پدیده مه یا مه رقیق سبب کاهش دید افقی در نیمه جنوبی و جنوبغربی استان و همچنین جادههای مواصلاتی استان خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی افزود: رانندگان، بهویژه در محورهای برونشهری و مناطق ساحلی، از شتابزدگی و سرعت غیرمجاز پرهیز کرده و از روشن بودن چراغهای مهشکن اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین به دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و راهداری توصیه کرد آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط ترافیکی و کاهش مخاطرات احتمالی در این مدت داشته باشند.
سبزهزاری در پایان از شهروندان خواست اطلاعیههای بعدی هواشناسی و وضعیت راهها را بهصورت مستمر از طریق رسانههای رسمی پیگیری کنند.
نظر شما