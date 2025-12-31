  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

هشدار نارنجی هواشناسی خوزستان نسبت به مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی

هشدار نارنجی هواشناسی خوزستان نسبت به مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی

اهواز – مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با صدور هشدار سطح نارنجی از وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در برخی مناطق استان خبر داد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۴۵ مورخ دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان، از امشب تا اواسط وقت روز شنبه پدیده مه یا مه رقیق سبب کاهش دید افقی در نیمه جنوبی و جنوب‌غربی استان و همچنین جاده‌های مواصلاتی استان خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی افزود: رانندگان، به‌ویژه در محورهای برون‌شهری و مناطق ساحلی، از شتاب‌زدگی و سرعت غیرمجاز پرهیز کرده و از روشن بودن چراغ‌های مه‌شکن اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و راهداری توصیه کرد آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط ترافیکی و کاهش مخاطرات احتمالی در این مدت داشته باشند.

سبزه‌زاری در پایان از شهروندان خواست اطلاعیه‌های بعدی هواشناسی و وضعیت راه‌ها را به‌صورت مستمر از طریق رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.

کد خبر 6708431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها