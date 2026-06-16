محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت دما در ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت شده، پس از امیدیه با ۴۴.۹ درجه، شهرهای رامشیر با ۴۴.۷، آغاجاری با ۴۴.۶ و شوش با ۴۴.۴ درجه سلسیوس بیشترین دمای امروز را در استان تجربه کردند.

وی افزود: همچنین دمای بیشینه در کشاورزی اهواز و هندیجان ۴۴ درجه، اهواز ۴۳.۸، شوشتر ۴۳.۷، صفی‌آباد دزفول ۴۳.۶ و رامهرمز ۴۳.۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در ماهشهر دمای ۴۳.۴ درجه، آبادان ۴۳، گتوند ۴۲.۸، بهبهان ۴۲.۶، اندیمشک ۴۲.۵، بستان و هفتکل ۴۲.۴، مسجدسلیمان ۴۲ و هویزه ۴۱.۶ درجه سلسیوس گزارش شده است.

وی گفت: همچنین در لالی ۴۱.۳، شادگان ۴۱ و ایذه ۳۹.۸ درجه ثبت شد و دزپارت با ۳۳.۴ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه استان در این روز بوده است.

سبزه‌زاری بیان کرد: میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان در این روز ۴۲.۶ درجه سلسیوس ثبت شده است.