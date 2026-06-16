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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

امیدیه با ۴۴.۹ درجه گرم‌ترین نقطه خوزستان شد

امیدیه با ۴۴.۹ درجه گرم‌ترین نقطه خوزستان شد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: امیدیه با ثبت دمای ۴۴.۹ درجه گرم‌ترین ایستگاه هواشناسی استان در روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه بود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت دما در ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت شده، پس از امیدیه با ۴۴.۹ درجه، شهرهای رامشیر با ۴۴.۷، آغاجاری با ۴۴.۶ و شوش با ۴۴.۴ درجه سلسیوس بیشترین دمای امروز را در استان تجربه کردند.

وی افزود: همچنین دمای بیشینه در کشاورزی اهواز و هندیجان ۴۴ درجه، اهواز ۴۳.۸، شوشتر ۴۳.۷، صفی‌آباد دزفول ۴۳.۶ و رامهرمز ۴۳.۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در ماهشهر دمای ۴۳.۴ درجه، آبادان ۴۳، گتوند ۴۲.۸، بهبهان ۴۲.۶، اندیمشک ۴۲.۵، بستان و هفتکل ۴۲.۴، مسجدسلیمان ۴۲ و هویزه ۴۱.۶ درجه سلسیوس گزارش شده است.

وی گفت: همچنین در لالی ۴۱.۳، شادگان ۴۱ و ایذه ۳۹.۸ درجه ثبت شد و دزپارت با ۳۳.۴ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه استان در این روز بوده است.

سبزه‌زاری بیان کرد: میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان در این روز ۴۲.۶ درجه سلسیوس ثبت شده است.

کد مطلب 6862495

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