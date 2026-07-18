هوای کدام شهر خوزستان به ۵۰ درجه رسید؟

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دمای هوای شوش با ثبت عدد ۵۰.۲ درجه سلسیوس، گرم‌ترین نقطه استان در بیست و چهار ساعت گذشته بود.