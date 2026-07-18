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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

هوای کدام شهر خوزستان به ۵۰ درجه رسید؟

هوای کدام شهر خوزستان به ۵۰ درجه رسید؟

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دمای هوای شوش با ثبت عدد ۵۰.۲ درجه سلسیوس، گرم‌ترین نقطه استان در بیست و چهار ساعت گذشته بود.

محمد سبزه‌زاری عصر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، دمای هوا در ایستگاه‌های مختلف استان خوزستان روند افزایشی داشته است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به آمار دمای بیشینه در بیست و چهار ساعت گذشته افزود: شهر شوش با ثبت دمای ۵۰.۲ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان در این بازه زمانی گزارش شد.

وی ادامه داد: پس از شوش، شهرهای آبادان با ۴۹.۳ و بستان و صفی‌آباد دزفول با ۴۹.۲ درجه سلسیوس در رتبه‌های بعدی گرم‌ترین نقاط استان قرار دارند.

سبزه‌زاری گفت: میانگین دمای بیشینه در بیست و سه ایستگاه هواشناسی استان، ۴۷.۲ درجه سلسیوس ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: کمترین دمای بیشینه نیز در دزپارت با ۳۷.۶ درجه سلسیوس به ثبت رسید.

کد مطلب 6891857

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