گرما در خوزستان به حوالی ۵۰ درجه رسید

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی طی ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان شوش با ثبت دمای ۴۹.۷ درجه سلسیوس، گرمترین نقطه استان خوزستان بوده است.

وی افزود: پس از شوش، شهرهای امیدیه و بستان با دمای ۴۸.۶ درجه سلسیوس و رامهرمز با ۴۸.۴ درجه سلسیوس در رده های بعدی گرمترین شهرهای استان قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت دمایی سایر نقاط استان تصریح کرد: در این بازه زمانی شهرستان دزپارت با دمای ۴۰ درجه سلسیوس، خنک ترین نقطه استان گزارش شده است.

سبزه زاری در پایان عنوان کرد: میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۶.۸ درجه سلسیوس بوده است.

وی گفت: طبق داده های ثبت شده، شهرهای آغاجاری، صفی آباد دزفول، اهواز، شوشتر، کشاورزی اهواز، بهبهان، حسینیه، بندر ماهشهر، هفتکل، آبادان، گتوند، هندیجان، مسجدسلیمان، هویزه، ایذه و لالی نیز دمایی بین ۴۵ تا ۴۸ درجه را در شبانه روز گذشته تجربه کرده اند.