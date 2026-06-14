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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

آبادان گرمترین شهر خوزستان با ۴۵.۹ درجه

آبادان گرمترین شهر خوزستان با ۴۵.۹ درجه

اهواز – مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: در شبانه‌روز گذشته، آبادان با ۴۵.۹ درجه سانتی‌گراد گرمترین و دزپارت با ۳۲.۶ درجه خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از آبادان، شهرهای امیدیه (۴۵.۷)، رامشیر (۴۵.۴)، کشاورزی اهواز (۴۵.۴)، آغاجاری (۴۵.۳)، شوش (۴۵.۳) و هندیجان (۴۵.۳) در رتبه‌های بعدی گرمترین نقاط استان قرار دارند.

وی بیان کرد: مرکز استان (اهواز) نیز دمای ۴۵.۰ درجه را ثبت کرده است. ایذه با ۳۸.۸ و دزپارت با ۳۲.۶ درجه خنک‌ترین شهرهای خوزستان در شبانه‌روز گذشته بوده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: شهروندان به ویژه گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی) از تردد غیرضروری در ساعت‌های اوج گرما (۱۱ تا ۱۷) خودداری کنند. مصرف کافی مایعات و استفاده از وسایل سرمایشی استاندارد توصیه می‌شود.

کد مطلب 6860251

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