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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸

رئیس سازمان املاک بنیاد مستضعفان:

پلاسکوی جدید مهر ۹۹ به کسبه تحویل می‌شود/اتمام گودبرداری؛اسفند

پلاسکوی جدید مهر ۹۹ به کسبه تحویل می‌شود/اتمام گودبرداری؛اسفند

رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: در حال حاضر پی‌ریزی ساختمان پلاسکوی جدید آغاز شده و این ساختمان تا مهرماه ۹۹ به کسبه واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاری در مراسم «تجلیل از منتخبین مسابقه طراحی پلاسکوی جدید» با بیان اینکه در ریزش ساختمان پلاسکو، ۱۶ آتش‌نشان و ۶ نفر از سایر مردم جان خود را از دست دادند، اظهار داشت: در زمان وقوع این حادثه، محمد سعیدی‌کیا رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بلافاصله قول احداث ساختمان پلاسکوی جدید را ظرف دو سال داد.

وی افزود: همزمان با استقرار کسبه پلاسکو در مجتمع تجاری نور، بنیاد مستضعفان پیگیر اخذ مجوز احداث پلاسکو بود که در ابتدای راه با موانعی روبرو شدیم.

رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: یکی از موانع، شهرداری بود که از ساخت ساختمان بیش از ۷ طبقه به دلیل طرح تفصیلی این منطقه از تهران ممانعت می کرد و مانع دیگر سازمان میراث فرهنگی بود که به دلیل اشراف ساختمان پلاسکو بر مدرسه تاریخی ژاندارک، اجازه ساخت بیش از ۴ طبقه را نمی‌داد.

وی با بیان اینکه کسبه پلاسکو نیز مرتباً پیگیر حقوق مکتسبه‌ی خود بودند، یادآور شد: شهریور ۹۶ تفاهمنامه‌ای میان کسبه و شهرداری مبنی بر احداث ساختمان ۱۰ طبقه به امضاء رسید اما بنیاد مستضعفان این تفاهمنامه را نپذیرفت؛ نهایتاً اواخر سال ۹۶ پرونده به استانداری تهران واگذار شد.

کاری تصریح کرد: نهایتاً در ۲۲ اردیبهشت ۹۷ با پیگیری‌های استاندار سابق تهران، میان شهرداری تهران، کسبه پلاسکو، بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی، تفاهمنامه‌ای به امضاء رسید که بر اساس آن مقرر شد ساختمان ۵ طبقه شمالی را مقاوم‌سازی کنیم و ساختمان برج پلاسکو را با همان سطح و سطوح و تعداد طبقات (توسط بنیاد مستضعفان) بسازیم.

به گفته این مقام مسئول در بنیاد مستضعفان، این تفاهمنامه در ۲۷ شهریور ۹۷ از سوی شورای تأمین استان تهران و در ۳۱ شهریور ۹۷ از سوی کمیسیون ماده ۵ مورد تائید قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات گودبرداری ساختمان پلاسکو به صورت شبانه‌روزی آغاز شده و تا پایان سال جاری گودبرداری تکمیل می‌شود. فنداسیون و پی‌ریزی ساختمان پلاسکوی جدید را نیز امسال شروع می‌کنیم و بخشی از آن به ابتدای سال ۹۸ موکول می‌شود.

کاری خاطرنشان کرد: همچنین قرار است از ابتدای سال ۹۸ نصب اسکلت فلزی ساختمان پلاسکوی جدید شروع شود و تا مهرماه ۹۹، کل ساختمان به کسبه‌ی پلاسکو تحویل داده خواهد شد.

کد مطلب 4516887

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