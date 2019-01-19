به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاری در مراسم «تجلیل از منتخبین مسابقه طراحی پلاسکوی جدید» با بیان اینکه در ریزش ساختمان پلاسکو، ۱۶ آتشنشان و ۶ نفر از سایر مردم جان خود را از دست دادند، اظهار داشت: در زمان وقوع این حادثه، محمد سعیدیکیا رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بلافاصله قول احداث ساختمان پلاسکوی جدید را ظرف دو سال داد.
وی افزود: همزمان با استقرار کسبه پلاسکو در مجتمع تجاری نور، بنیاد مستضعفان پیگیر اخذ مجوز احداث پلاسکو بود که در ابتدای راه با موانعی روبرو شدیم.
رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: یکی از موانع، شهرداری بود که از ساخت ساختمان بیش از ۷ طبقه به دلیل طرح تفصیلی این منطقه از تهران ممانعت می کرد و مانع دیگر سازمان میراث فرهنگی بود که به دلیل اشراف ساختمان پلاسکو بر مدرسه تاریخی ژاندارک، اجازه ساخت بیش از ۴ طبقه را نمیداد.
وی با بیان اینکه کسبه پلاسکو نیز مرتباً پیگیر حقوق مکتسبهی خود بودند، یادآور شد: شهریور ۹۶ تفاهمنامهای میان کسبه و شهرداری مبنی بر احداث ساختمان ۱۰ طبقه به امضاء رسید اما بنیاد مستضعفان این تفاهمنامه را نپذیرفت؛ نهایتاً اواخر سال ۹۶ پرونده به استانداری تهران واگذار شد.
کاری تصریح کرد: نهایتاً در ۲۲ اردیبهشت ۹۷ با پیگیریهای استاندار سابق تهران، میان شهرداری تهران، کسبه پلاسکو، بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی، تفاهمنامهای به امضاء رسید که بر اساس آن مقرر شد ساختمان ۵ طبقه شمالی را مقاومسازی کنیم و ساختمان برج پلاسکو را با همان سطح و سطوح و تعداد طبقات (توسط بنیاد مستضعفان) بسازیم.
به گفته این مقام مسئول در بنیاد مستضعفان، این تفاهمنامه در ۲۷ شهریور ۹۷ از سوی شورای تأمین استان تهران و در ۳۱ شهریور ۹۷ از سوی کمیسیون ماده ۵ مورد تائید قرار گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات گودبرداری ساختمان پلاسکو به صورت شبانهروزی آغاز شده و تا پایان سال جاری گودبرداری تکمیل میشود. فنداسیون و پیریزی ساختمان پلاسکوی جدید را نیز امسال شروع میکنیم و بخشی از آن به ابتدای سال ۹۸ موکول میشود.
کاری خاطرنشان کرد: همچنین قرار است از ابتدای سال ۹۸ نصب اسکلت فلزی ساختمان پلاسکوی جدید شروع شود و تا مهرماه ۹۹، کل ساختمان به کسبهی پلاسکو تحویل داده خواهد شد.
نظر شما