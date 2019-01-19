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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

کاهش قیمت بی‌اثر شد؛

تداوم نوسان نرخ مرغ /قیمت به ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید

تداوم نوسان نرخ مرغ /قیمت به ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید

قیمت هرکیلوگرم مرغ در مراکز خرده فروشی که روزپنج شنبه اندکی کاهش یافته بود، امروز با حدود ۶۵۰ تومان افزایش به ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی که روز پنج شنبه تا حدودی کاهش یافت و به ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده بود، امروز ۶۵۰ تومان افزایش یافت و به کیلویی ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

براساس اعلام اتحادیه پرنده و ماهی، امروز قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۲۶۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی  ۱۲۸۰۰ تومان و خرده فروشی مرغ شمال ۱۳۴۰۰ تومان است.

همچنین قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن تهران ۱۲۴۰۰تومان، سینه با کتف ۲۱۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۲۲۰۰۰ تومان و فیله ۲۵۰۰۰ تومان است.

کد مطلب 4516945

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