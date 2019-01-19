تداوم نوسان نرخ مرغ /قیمت به ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی که روز پنج شنبه تا حدودی کاهش یافت و به ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده بود، امروز ۶۵۰ تومان افزایش یافت و به کیلویی ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

براساس اعلام اتحادیه پرنده و ماهی، امروز قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۲۶۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۱۲۸۰۰ تومان و خرده فروشی مرغ شمال ۱۳۴۰۰ تومان است.

همچنین قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن تهران ۱۲۴۰۰تومان، سینه با کتف ۲۱۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۲۲۰۰۰ تومان و فیله ۲۵۰۰۰ تومان است.