۳۰۰۰بیمار خاص در آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

نادر نانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این افراد اعم از بیماران تالاسمی، هموفیلی، کلیوی، دیالیزی و ام اس را شامل می شوند افزود: این بیماران در برخی مواقع به صورت رایگان و در سایر بخش ها نیز با کمترین هزینه، خدمات درمانی را از بخش‌های مختلف دولتی، دانشگاهی و خصوصی دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۹۷۷ هزار نفر از مردم استان در صندوق های مختلف بیمه سلامت استان عضو هستند اظهارداشت: ۸۶ درصد از جمعیت بیمه شدگان بیمه سلامت در پرداخت حق بیمه هیچ مشارکتی ندارند در حالی که این درصد جمعیتی در سطح کشور ۸۱ درصد است.

نانبخش با بیان اینکه امسال تعداد موسسه‌های خدمات رسان طرف قرارداد با اداره کل بیمه سلامت استان بیش از ۵۰ مورد افزایش یافته است افزود: در حال حاضر یک هزار و ۷۵۰ واحد تشخیصی درمانی با بیمه سلامت همکاری می‌کنند.

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه خدمات بیمه ای با همکاری ۵۷ دفتر پیشخوان و نمایندگی خدمات بیمه‌ای انجام می گیرد عنوان کرد: ‏فرآیندهای رسیدگی به اسناد بستری و سرپایی و موضوع نسخه نویسی الکترونیک و خدمات حذف اسناد کاغذی در استان‌های اصفهان ‏و کرمان به صورت پایلوت در حال اجراست.

نانبخش از حذف دفترچه بیمه سلامت از بهمن ماه امسال خبر داد و اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد ریال در کشور برای چاپ دفترچه‌های بیمه درمانی هزینه شده و با حذف دفترچه، اطلاعات بیمار در سامانه به ثبت رسیده و با ارائه کد ملی از سوی بیمار، دسترسی به آن میسر می شود.