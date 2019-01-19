اول بهمن آخرین مهلت ثبت نام در آزمون پذیرش پزشکی از کارشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران از روز شنبه اول دی ماه ۱۳۹۷ آغاز شده است و روز دوشنبه اول بهمن ماه ۹۷ پایان می یابد.

این ثبت نام به صورت اینترنتی صورت می گیرد و داوطلبان با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اسکن مدارک مشروحه می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

شرایط ورود به دوره شامل واجدین شرایط عمومی تحصیل رایگان در جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته یکی از رشته های گروه های آزمایشی علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی می توانند در این دوره ها شرکت کنند.

حداکثر سن در زمان ثبت نام آزمون باید ۲۵ سال تمام باشد (صرفاً متولدین اول دی ماه ۱۳۷۲ و بعد از آن). تبصره: مدت زمان سربازی و طرح نیروی انسانی به حداکثر سن اضافه می‌شود.

دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظر نظام وظیفه (در مورد آقایان) الزامی است.

دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و تخصصی (Ph.D) از دانشگاه های سراسری و آزاد و غیره حق شرکت در آزمون را ندارند.

دارا بودن مدرک زبان انگلیسی مطابق جدول اعلام شده الزامی است.

معدل کل دیپلم باید ۱۸ و بالاتر و معدل مقطع کارشناسی باید ۱۶ و بالاتر باشد.

تبصره های این موضوع در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شده است.

قبولی در آزمون چند مرحله ای پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیگر شرایط پذیرش در این دوره است.