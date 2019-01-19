فلسفه موسیقی بررسی شد/ فردین خلعتبری راوی موسیقی درون

به گزارش خبرنگار مهر، صد و چهارمین شماره از نشریه تخصصی «گزارش موسیقی» با موضوعات مختلف پژوهشی و تحلیلی حوزه موسیقی کشور و پرونده‌ای از فردین خلعتبری آهنگساز شناخته شده کشورمان به مدیر مسئولی و سردبیری سروش ریاضی در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

در این شماره از نشریه که ویژه دی و بهمن ماه سال ۹۷ منتشر شده مطالبی چون «آب نمی‌بینیم و گرنه شناگر قابلی هستیم» نوشته سروش ریاضی، بررسی کتاب «از نجوای سنت تا غوغای پاپ: کند و کاوی در موسیقی معاصر ایران» نوشته محمود خوشنام، پرونده «فردین خلعتبری؛ راویِ موسیقیِ درون» به قلم سروش ریاضی در گفتگو با این آهنگساز شناخته شده کشورمان، گفتگو با مدیران کنسرواتور «چزِنا» کشور ایتالیا، گفتگو با پائولو کیاواچی استاد ویولن، معرفی توماس آدس در بخش «معرفی چهره» آهنگساز و رهبر ارکستر نوشته پول آی سیون و ترجمه زهرا طاهری، «اسطوره شناسی موسیقی» با ترجمه مینا خلیلی قاضی برای مخاطبان در نظر گرفته شده است.

پرونده‌ای برای آلبوم «تکامل» در گفتگو با رضا افشار آهنگساز، تنظیم کننده، خواننده و نوازنده گیتار الکتریک، نگاهی گذرا به خدمات ارشد تهماسبی پژوهشگر و نوازنده مطرح موسیقی با عنوان «ثوابت و سیارات؛ فرهنگ گوشه‌های ایران» نوشته محمدرضا ممتاز واحد، «نگاهی بر فلسفه موسیقی» نوشته جولین مارادس میلت با ترجمه محدثه آهی، «۱۱ نکته اساسی درآغاز دوران فراگیری موسیقی» نوشته جمال الدین حسینی، «تم های موسیقی فیلم: تحلیل و مطالعه پیکره ای – قسمت سوم» نوشته مارک ریچاردز با ترجمه رویین ممقانیه نیز از جمله مطالب دیگری است که در تازه ترین شماره از نشریه تخصصی «گزارش موسیقی» گنجانده شده است.

صد و چهارمین نشریه تخصصی «گزارش موسیقی» ویژه دی و بهمن سال ۱۳۹۷ به مدیر مسئولی و سردبیری سروش ریاضی در ۵۶ صفحه با قیمت ۱۵ هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.