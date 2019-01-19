به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز (شنبه) به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.

بنا بر گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در جلسه امروز که برخی از اعضای شورای نگهبان ، وزیر امور خارجه، رییس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در جلسه امروز پس از طرح دیدگاه های مختلف پیرامون لایحه مذکور، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، ادامه بررسی ها به کمیسیون های سیاسی - دفاعی و حقوق- قضایی محول گردید تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.