رضا موسوی طراح و کارگردان اجراهای زنده موسیقی که طی سال‌های اخیر کارگردانی کنسرت‌های خوانندگان و گروه‌های مطرح موسیقی از جمله علیرضا قربانی، گروه «دال»، رامین بهنا و پیمان خازنی را بر عهده داشته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت تازه خود گفت: همزمان با فعالیت‌هایی که با گروه‌ها و هنرمندان فعال حوزه موسیقی دارم مشغول برنامه‌ریزی برای تولید یک اثر تصویری موسیقایی هستم که مبنای آن مجموعه عکس «سفید برفی» از آثار زنده‌یاد عباس کیارستمی است که به زودی کارهای مربوط به تولید آن را آغاز خواهم کرد.

وی افزود: عباس کیارستمی از جمله هنرمندان صاحب نام کشورمان است که بنده همواره ارادت بسیارویژه‌ای به آثارش داشته‌ام. این هنرمند به دلیل اشراف و دانشی که در عرصه زیبایی شناسی بصری داشت همواره کارهایی را در این زمینه تولید می‌کرد که فارغ از مباحث مربوط به سینما دربرگیرنده نشانه‌هایی بود که برای مخاطب همواره منبعی برای تفکر و اندیشه می‌شد.

موسوی گفت: «سفید برفی» نیز از جمله آثار این هنرمند است که شخصا علاقه زیادی به آن دارم و تصمیم گرفتم اثری را برگرفته از این کار تولید کنم که به نوعی یک برداشت از این کتاب است. در این اثر یک خواننده مطرح نیز با گروه تولید کننده همکاری می کند که به زودی جزییات آن اعلام می‌شود.