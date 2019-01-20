مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی به عتبات عالیات اعزام شدند

محمد کلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعزام مددجویان کمیته امداد استان به عتبات عالیات اظهار داشت: ۸۶ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان شرقی، ۲۸ دی ماه به عتبات عالیات اعزام شدند.

وی با اعلام اینکه کاروان زیارتی مددجویان با ۲ اتوبوس به عتبات عالیات اعزام شدند، ادامه داد: مددجویان در این سفر معنوی، بارگاه ملکوتی حضرت امام علی(ع) در نجف اشرف و حرم مطهر امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) را در کربلای معلی زیارت خواهند کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه هزینه اعزام این مددجویان به عتبات عالیات را خیران استان تقبل کردند، تاکید کرد: طرح «شوق زیارت» با هدف اعزام مددجویانی که تاکنون توفیق زیارت بارگاه ملکوتی امام حسین(ع) و امام رضا(ع) را نداشته‌ اند، اجرا می‌ شود.

کلامی همچنین از برپایی اردوهای زیارتی در طول سال برای مددجویان تحت حمایت خبر داد و اذعان داشت: اردوهای زیارتی با هدف تحکیم بنیان خانواده، ایجاد نشاط معنوی و تقویت روحیه خودباوری برای مددجویان برگزار می‌ شود.

وی در پایان تصریح کرد: آذرماه امسال نیز چهار هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان شرقی در قالب طرح «شوق زیارت» به مشهد مقدس اعزام شده بودند.