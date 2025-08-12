اعزام ۶۵ هزار مددجوی کمیته امداد به زیارت اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین مهدی متقیفر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد در خصوص اعزام مددجویان به پیادهروی اربعین گفت: سالیان سال در راستای زیارت عزیزانمان، هم در ایام اربعین به کربلای معلی و هم در ایام پایان ماه سفر برای مشهد مقدس، اردوهای شوق زیارت سالانه برگزار میشود.
وی افزود: سال گذشته ۶۰ هزار نفر از مددجویان را به سفر عتبات عالیات اعزام کردیم و سال جاری نیز ۶۵ هزار نفر از خانوادههای تحت پوشش در این کاروانها اعزام خواهند شد.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد خاطرنشان کرد: همچنین در اردوهای مشهد مقدس که تحت عنوان شوق زیارت است، میزبان عزیزانی از سراسر کشور خواهیم بود و این امر تا پایان سال نیز ادامه خواهد یافت.
وی اظهار کرد: برای زیارت عتبات عالیات در ایام اربعین، این عزیزان در قالب کاروانهایی که به صورت مردمی تشکیل میشود، به واسطه مؤسسات و خیریههایی که فعالیت میکنند، کمک هزینهای برای سفر این عزیزان پرداخت میشود. هدف این است که این عزیزان بتوانند در ایام اربعین، که تقریباً از هفته گذشته آغاز شده و تا هفته بعد از اربعین ادامه دارد، مشرف شوند و به زیارت عتبات عالیات نائل گردند.
