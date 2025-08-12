  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۷

اعزام ۶۵ هزار مددجوی کمیته امداد به زیارت اربعین

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) از اعزام ۶۵ هزار مددجوی تحت پوشش این کمیته به زیارت اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی متقی‌فر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد در خصوص اعزام مددجویان به پیاده‌روی اربعین گفت: سالیان سال در راستای زیارت عزیزانمان، هم در ایام اربعین به کربلای معلی و هم در ایام پایان ماه سفر برای مشهد مقدس، اردوهای شوق زیارت سالانه برگزار می‌شود.

وی افزود: سال گذشته ۶۰ هزار نفر از مددجویان را به سفر عتبات عالیات اعزام کردیم و سال جاری نیز ۶۵ هزار نفر از خانواده‌های تحت پوشش در این کاروان‌ها اعزام خواهند شد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد خاطرنشان کرد: همچنین در اردوهای مشهد مقدس که تحت عنوان شوق زیارت است، میزبان عزیزانی از سراسر کشور خواهیم بود و این امر تا پایان سال نیز ادامه خواهد یافت.

وی اظهار کرد: برای زیارت عتبات عالیات در ایام اربعین، این عزیزان در قالب کاروان‌هایی که به صورت مردمی تشکیل می‌شود، به واسطه مؤسسات و خیریه‌هایی که فعالیت می‌کنند، کمک هزینه‌ای برای سفر این عزیزان پرداخت می‌شود. هدف این است که این عزیزان بتوانند در ایام اربعین، که تقریباً از هفته گذشته آغاز شده و تا هفته بعد از اربعین ادامه دارد، مشرف شوند و به زیارت عتبات عالیات نائل گردند.

