تربیت فاطمی ریشه در اصل توحید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت و گوی فرهنگی» رادیو گفت و گو با موضوع فرهنگ و سبک زندگی فاطمی ویژه شهادت حضرت زهرا (س) و در ارتباط تلفنی با حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی معاون دانشنامه فاطمی روانه آنتن شد.

حجت الاسلام مقیمی ظهار کرد: برای نهادینه سازی فرهنگ فاطمی در ابتدای امر باید نیازهای خود را بشناسیم و اولویت بندی کنیم. برای پاسخ دادن به این نیازها باید به دنبال الگوهای شایسته و شخصیت های دینی موفق باشیم. سیاست گذاران، تصمیم سازان و برنامه نویسان فرهنگی ابتدا باید به این ضرورت و باور به زندگی حضرت زهرا (س) برسند.

معاون دانشنامه فاطمی همچنین گفت: اگر برنامه نویسان ما معتقد به این مسئله نباشند که می توان با الگوبرداری از شخصیت و زندگی حضرت زهرا (س) به نیازهای جامعه پاسخ داد طبیعی است که برنامه و تفکری برای این کار انجام شکل نخواهد گرفت.

حجت الاسلام مقیمی حاجی بیان داشت: شخصیت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) به گونه ای است که حضرت حجت (عج) در حدیثی می فرماید: زندگی و شخصیت دختر رسول خدا (ص) برای من امام زمان اسوه حسنه است. این حدیث نشان می دهد حضرت زهرا (س) از ظرفیتی برخوردار است که اسوه حضرت مهدی (عج) مطرح می شود.

وی یادآور شد: مسئولان در فرآیند برنامه نویسی خود باید شناخت کامل و جامعی از شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) پیدا کنند تا برنامه نویسی و برنامه سازی کشور را همسو با ابعاد وجودی حضرت زهرا (س) انجام دهند.

معاون دانشنامه فاطمی تصریح کرد: صدا و سیما، رسانه ها و کتاب ها برای الگوسازی به دنبال سوژه های مختلف هستند و برنامه سازان ما هم باید با آحاد مختلف آشنا شوند و سوژه های خود را در ابعاد عبادی، تربیتی، سیره اجتماعی و سیاسی پیدا کنند.

حجت الاسلام مقیمی حاجی ابراز داشت: برای اینکه سیره فاطمی را در زندگی جوانان امروزی الگوسازی کنیم باید حضرت را معاصر سازی کنیم. به عبارت دیگر باید ابعاد مختلف زندگی ایشان را در جامعه عینیت ببخشیم.

حجت الاسلام سالک در ادامه با بیان اینکه تقویت فرهنگ فاطمی بدون شناخت کامل از آن، بی اثر است اظهار داشت: مدیران و شخصیت هایی که سیاست گذار در آموزش و پرورش کشور هستند باید از مسائل اسلامی و قرآن و عترت آگاهی کامل داشته باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفت و گو افزود: ماهیت و کیفیت تربیت فاطمی دارای اصول و ضوابطی است که باید آن ها را به درستی شناخت و در جهت تحقق آن، تعلیماتی را در وزارت آموزش و پرورش با ادبیات روز تنظیم کرد و در اختیار نسل جوان قرار داد.

وی همچنین در ادامه این گفت و گوی فرهنگی گفت: اصول تربیت فاطمی ریشه در اصل توحید دارد و عدالت، ایمان و معاد زیرساخت های شخصیت توحیدی هر فرد است. اگر این زیرساخت ها بر اساس این اصول محکم باشند مطمئناً نسلی تربیت خواهد شد که قدرت استقامات ان دشمن را به زانو در می آورد.

این نماینده مجلس یادآور شد: مخاطبانِ سیاست گذاری مسئولان، در سطوح مختلف و با نیازهای متفاوت هستند ضمن اینکه ما نباید از پشتوانه های فرزندان غافل باشیم و باید بر روی تربیت فاطمی پدر و مادرها هم کار کنیم.

حجت الاسلام سالک در پایان برنامه گفت و گوی فرهنگی رادیو گفت و گو با تأکید بر لزوم استفاده از نوع آموزش های موجود در جهان با حفظ ضابطه در این رابطه اظهار کرد: ما برای ترویج و تقویت فرهنگ فاطمی در خانواده ها می توانیم از روش های مختلف دنیا و در عین حال چارچوب اسلامی ایرانی استفاده کنیم و در این راستا قدم برداریم.