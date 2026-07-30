سپاه استان ایلام با تمام توان در خدمت زوار اربعین است

سردار صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بسیج تمامی امکانات برای میزبانی از زائران اربعین در مرز مهران، تاکید کرد: با وجود تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی، ملت ایران با تکیه بر آموزههای نهضت حسینی و هدایتهای رهبر معظم انقلاب، با شوق و ارادهای راسخ در حال عبور از مرز و حرکت به سمت کربلای معلی هستند.
وی تصریح کرد: شاهد حضور پرشور زائرانی هستیم که مرز مهران را برای تشرف به کربلای معلی انتخاب کردهاند. در همین راستا، تمامی دستگاهها و نهادها در استان ایلام بسیج شدهاند تا شرایطی در خور شأن زائران عزیز فراهم کنند.
فرمانده سپاه استان ایلام به شرایط تقابلی با رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی اشاره کرد و گفت: امروز در حالی شاهد حرکت خروشان مردم به سمت کربلا هستیم که دشمنان در تلاش برای ایجاد فضای ناامنی هستند، اما ملت ما با همان شوق و انگیزه همیشگی، بدون کوچکترین احساس ناامنی در مسیر امام خود حرکت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: این قدرت و بصیرت، حاصل مجاهدتهای بیش از ۳۷ ساله امام شهیدمان است که مردمی آگاه و نیروهای مسلحی مقتدر تربیت کردند. ما امروز به پشتوانه عزم الهی، اراده راسخ مردم و هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، آمریکا و رژیم صهیونیستی را در دستیابی به اهدافشان وادار به شکست کردهایم.
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