به گزارش خبرنگار مهر، بعد از صدور حکم سرمربیگری برای غلامرضا محمدی و محمد بنا در تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، شوک مثبتی به بدنه تیم های ملی وارد شد. شوکی که باید نتیجه اش را اردیبهشت ماه سال آینده در رقابتهای قهرمانی آسیا ببینیم و منتظر نتایج مطلوبی از این دو سرمربی باتجربه باشیم.

یکی از نکات قابل توجه در ادامه روند تغییرات در بدنه تیم های ملی رده های مختلف سنی، تلاش فدراسیون کشتی برای ایجاد روحیه همدلی و تعامل بین تمامی عوامل اجرایی است.

از کشتی آزاد و انتصابات مختلف در کادر فنی تیم ملی بزرگسالان و جوانان و نوجوانان که بگذریم، باید به همین روال در کشتی فرنگی اشاره کرد. بعد از اینکه محمد بنا به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان منصوب شد، بلافاصله ناصر نوربخش یکی از همکاران قدیمی و منتقد سالهای اخیر او هم به جمع کادر فنی تیم ملی پیوست. این همکاری مجدد در حالی بعد از سالهای نسبتا طولانی آغاز شد که بنا و نوربخش بدون توجه به برخی اظهارات تند و صریح شان در این مدت، ، کدورت ها را برای رشد و اعتلای کشتی فرنگی کنار گذاشتند و دوباره وارد دوره جدید همکاری در تیم ملی شدند.

از سویی دیگر جمشید خیرآبادی یکی دیگر از همکاران قدیمی محمد بنا نیز بعد از سالها فعالیت در کشور آذربایجان و بازگشت به ایران و سرمربیگری در تیم امید، وارد این حلقه همکاری شد. بر این اساس خیرآبادی به تازگی از سوی فدراسیون کشتی به عنوان یکی از اعضای کمیته فنی رقابتهای بین المللی جام تختی معرفی شده و قرار است در کنار محمد بنا و اعضای کادر فنی تیم ملی بزرگسالان در اندیمشک از نزدیک شاهد جدال فرنگی کاران باشد.

حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی که خود از ملی پوشان اسبق کشتی فرنگی بوده با تاکید بر این موضوع به خبرنگار مهر گفت: یکی از اهداف اصلی فدراسیون کشتی این است که تیم های ملی را از هم تفکیک نکند و تا می تواند زمینه همکاری و تعامل این جمع را مهیا سازد. ما در این خصوص نشست های زیادی با اعضای کادر فنی داشتیم و حتی اخیرا با محمد بنا و جمشید خیرآبادی هم نشست ویژه ای برگزار کردیم که امیدوارم زمینه این همکاری و همدلی ایجاد بیش از پیش ایجاد شود.