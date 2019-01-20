به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا طباطبایی نسب ظهر یکشنبه در نشستی با اعضای گروههای جهادی استان سمنان بابیان اینکه ۱۶ هزار تشکل جهادی در بخشهای مختلف کشاورزی کشور فعال است، ابراز داشت: فعالیت این تشکلها میتواند منجر به ارائه خدمات بیشتر و مطلوبتر در سطح جامعه شود.
وی بابیان اینکه برای حل مشکلات کشور میتوان از ظرفیت این تشکلها استفاده کرد، اضافه کرد: با توجه به اینکه دبیرخانه این تشکلها باهدف شناخت، همگرایی و تعامل میان گروههای جهادی تشکیلشده است لذا میبایست در راستای برآورده کردن اهداف این تشکلها گام برداشت.
رئیس تشکلهای جهادی وزارت جهاد کشاورزی بابیان اینکه انقلاب اسلامی نیز در سایه همدلی و تعامل بین همه گروهها به وقوع پیوست، ابراز داشت: تجربه خوب انقلاب میبایست امروز بهعنوان الگو و سرآمد امور برای خدمترسانی بیشتر به مردم باشد که میبایست برای تحقق اهداف بزرگ در کنار یکدیگر قرار گیریم.
طباطبایی نسب بابیان اینکه کار جهادی میبایست به رشد و پیشرفت کشور کمک کند، تصریح کرد: معنای انجام هر نوع کاری صرفاً تلاش جهادی نیست بلکه میبایست با همفکری و همکاری یکدیگر مانع نفوذ دشمن و بروز اختلافات در جامعه باشیم.
وی اضافه کرد: جهاد در دیدگاه اسلام بر مبنای تولید و اشتغال پایهگذاری شده است که برای حل و عبور از بحرانهای موجود بر این دو مقوله تأکید داشت، کار جهادی خودباوری، نوآوری و حرکت در چهارچوب دین است بنابراین میبایست با این نوع نگاه جهادی به سمت انجام کارهای بزرگ پیش رفت.
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