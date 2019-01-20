۶ کلاس درسی در کاشان به مبتلایان اوتیسم اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مقنی ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح نخستین مدرسه اوتیسم کاشان ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: نخستین مدرسه اوتیسم کاشان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش به بهره برداری رسید و خوشبختانه ۱۳ دانش آموز شناسایی شده صاحب مدرسه اختصاصی شدند.

وی ضمن اشاره به ویژگی های منحصر به فرد مدرسه اوتیسم کاشان افزود: با شرایط فعلی شش کلاس به این دانش آموزان تخصیص داده شده است، مکان فعلی این مدرسه موقت بوده و در آینده ای نزدیک مکانی مناسب و شایسته به مبتلایان اوتیسم تخصیص داده می شود.

رئیس آموزش و پرورش کاشان ضمن اشاره به جزئیات مدرسه اوتیسم کاشان ابراز داشت: با تلاش های صورت گرفته در تلاش هستیم تا زمینی مناسب و درخور شان مبتلایان به اوتیسم تخصیص و با کمک و مساعدت خیران مدرسه ساز جهت ساخت مدرسه اوتیسم در کاشان اقدامات لازم صورت پذیرد.

لازم به ذکر است نخستین مدرسه اوتیسم شهرستان کاشان دومین مدرسه اوتیسم استان اصفهان محسوب می شود، تاکنون ۱۰۰ کودک مبتلا به اوتیسم در انجمن اوتیسم کاشان تشکیل پرونده دادند و پیش بینی می شود که این تعداد تا ۱۵۰ کودک افزایش داشته باشند.