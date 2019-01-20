گازچند منطقه در استان فردا دوشنبه به مدت۱۰ساعت قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است که فردا دوشنبه از ساعت هشت صبح گاز برخی مناطق به مدت ۱۰ ساعت قطع می شود.

در ادامه اطلاعیه علت این امر توسعه شبکه گازرسانی عنوان شده و آمده است: به اطلاع مشترکین محترم گاز در شهر یاسوج می رساند که گاز مناطق مهریان، خیابان فرودگاه، روستاهای امامزاده مختار و کردلاغری فردا به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

خواهشمند است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نموده و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم، شیر گاز بعد از کنتور منزل خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مأمورین این شرکت از دستکاری سیستمهای گازرسانی خودداری نمایید.