تظاهرات ۶۰ هزار نفری در آتن در اعتراض به تغییر نام مقدونیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس یونان امروز یکشنبه اعلام کرد: ۶۰ هزار نفر در تظاهرات اعتراضی امروز شرکت کرده اند.

بر اساس اعلام پلیس، مردم در میدان «سینتاگما» (Syntagma) واقع در شهر آتن پایتخت یونان تجمع کرده و به تغییر نام مقدونیه اعتراض کردند.

این تظاهرات اعتراضی درست یک هفته پس از آن صورت گرفت که پارلمان مقدونیه اصلاح قانون اساسی این کشور را در خصوص تغییر نام این کشور به «مقدونیه شمالی» مورد تصویب قرار داد.

نخست وزیر مقدونیه پیشتر در این باره گفته بود: تغییر نام کشورمان به آینده عضویت مقدونیه در اتحادیه اروپا و سازمان ناتو کمک خواهد کرد. پارلمان می تواند با تصویب تغییر نام، راه را برای رونق و ثبات اقتصادی هموار کند. این راهی است که از مسیر توافق مقدونیه- یونان پیرامون تغییر نام عبور می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، همه پرسی تغییر نام مقدونیه به «مقدونیه شمالی» با مشارکت کمتر از ۲۹ درصد از مردم چند ماه پیش به پایان رسید.

یونان همواره از به رسمیت شناختن این نام خودداری و اعلام می‌کرد که این نامگذاری به طور ضمنی به ادعاهای سرزمینی مقدونیه در قبال مناطق شمالی یونان که آنها نیز مقدونیه نام دارند، اشاره دارد.

با این حال، در ماه ژوئن سال گذشته سرانجام یونان و مقدونیه به ۳ دهه اختلاف پایان دادند و بر سر انتخاب نام جدیدی برای این جمهوری یوگسلاوی سابق به توافق رسیدند. نهایی شدن این توافق‌نامه مشروط به تصویب این تغییر نام از طریق رجوع به همه پرسی بود.

جمهوری مقدونیه از سال ۱۹۹۳ به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و ۱۴۰ کشور از جمله روسیه و ایالات متحده آمریکا آن را به رسمیت می‌شناسند.

حامیان تغییر نام جمهوری مقدونیه از جمله دولت این کشور معتقدند، این تغییر نام گذشته از آن که برای اهالی این کشور موجی از افتخار ملی را به همراه خواهد آورد، زمینه پیوستن مقدونیه به اتحادیه اروپا و ناتو را تسهیل خواهد کرد.